«Русский Халк» из Люберец готовится к новому рекорду по сценическому экстриму

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь
Рекордсмен мира по силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и обладатель титула «Самый сильный человек России» Юрий Колмаков планируют установить парный рекорд планеты по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Атлеты являются участниками международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». 10 мая в День рекордов они встретятся на площадке «Спортивная Россия» на международной выставке-форуме «Россия».
Сейчас экстремал каждый день часами оттачивает свои навыки в спортзале. Сергей поднимает штангу весом 300 кг, после силовой нагрузки надувает до разрыва грелки, ломает стальные стержни и скручивает походные миски.
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«Нам предстоит вдвоём разрушить не менее 75 предметов: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. На самом деле, количество предметов будет больше ста – постараемся разрушить всё, что будет на площадке», – пообещал Агаджанян.
Сейчас экстремал каждый день часами оттачивает свои навыки в спортзале. Сергей поднимает штангу весом 300 кг, после силовой нагрузки надувает до разрыва грелки, ломает стальные стержни и скручивает походные миски.
«День рекордов посвящён Дню Великой Победы. Это дань памяти всех тех, кто приближал её всеми силами», – сказал рекордсмен мира, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.Установление парного рекорд атлетов будет проходить публично. Всё начнётся 10 мая в 14 часов за павильоном ВДНХ «Спортивная Россия». В этот день там выступит много спортсменов, а всего будет установлено восемь рекордов. Вход на мероприятие будет свободным.
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Лора Луганская