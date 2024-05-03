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«Русский Халк» из Люберец готовится к новому рекорду по сценическому экстриму

03 мая 2024, 15:50
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Наталья Лымарь

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Рекордсмен мира по силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и обладатель титула «Самый сильный человек России» Юрий Колмаков планируют установить парный рекорд планеты по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Атлеты являются участниками международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». 10 мая в День рекордов они встретятся на площадке «Спортивная Россия» на международной выставке-форуме «Россия».
«Нам предстоит вдвоём разрушить не менее 75 предметов: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. На самом деле, количество предметов будет больше ста – постараемся разрушить всё, что будет на площадке», – пообещал Агаджанян.


Сейчас экстремал каждый день часами оттачивает свои навыки в спортзале. Сергей поднимает штангу весом 300 кг, после силовой нагрузки надувает до разрыва грелки, ломает стальные стержни и скручивает походные миски.
«День рекордов посвящён Дню Великой Победы. Это дань памяти всех тех, кто приближал её всеми силами», – сказал рекордсмен мира, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Установление парного рекорд атлетов будет проходить публично. Всё начнётся 10 мая в 14 часов за павильоном ВДНХ «Спортивная Россия». В этот день там выступит много спортсменов, а всего будет установлено восемь рекордов. Вход на мероприятие будет свободным.

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Назван ведущий игрок «Динамо»
Тренер Кобелев назвал ведущим игроком «Динамо» Тюкавина
03 мая 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил о том, что ведущим игроком команды на данный момент является футболист Константин Тюкавин.
«После сезона можно будет дать оценку игре Тюкавина. Пока Константин отстаёт от Кассьерры в гонке бомбардиров. После завершения чемпионата станет ясно, в чём прибавил Тюкавин. На данный момент он ведущий игрок «Динамо», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кобелев.

Отмечается, что в сезоне 2023-2024 гг. спортсмен провёл 26 матчей в РПЛ, забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил специалист.

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#спортсмен
#футбол
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Экс-глава «Зенита» Черкасов назвал команду зажравшейся и скучающей
03 мая 2024, 15:50

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что команда стала скучающей, в том числе, из-за отсутствия международных соревнований.
«Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров. С точки зрения организации игры есть проблемы. Мне кажется, история с Семаком, при все уважении к его достижениям, уже немного приелась. Если у тренера не будет каких-то свежих идей, всё так и будет продолжаться. Команда — зажравшаяся, скучающая», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Черкасов.

Ранее бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.

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#футболист
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Жулин рассказал о выступлениях полупьяных фигуристов
Жулин заявил, что на показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяными
03 мая 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» о том, как расслабляются спортсмены после выступлений на чемпионатах мира.
По словам тренера, в день произвольной программы на чемпионате мира фигуристы закупаются спиртными напитками для того, чтобы «оторваться». Жулин заявил, что как только соревнования завершаются, то спортсмены выпивают.

Он добавил, что именно по этой причине на показательных выступлениях фигуристы выступают полупьяными.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о причастности третьих лиц к применению фигуристкой Камилой Валиевой допинга. Она сообщила, что организация провела расследование, по итогам которой причастность третьих лиц к нарушению антидопинговых правил не была зафиксирована.

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#фигурное катание
#спорт
#алкоголь
#тренер
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Подмосковный велосипедист стал серебряным призером Кубка России
03 мая 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером Кубка России по велоспорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке прошли 28 по 29 апреля в Майкопе.

«Кирилл Капустин стал серебряным призером по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов. Он совершил серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета спортсмен взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях принимали участие свыше 110 участников из 24 регионов России.

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Подмосковные спортсмены завоевали две медали первенства России по настольному теннису
03 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве страны по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялись Родион Уедраого и Максим Антонов, представляющие подмосковный округ Химки. Среди девушек серебряную медаль завоевали играющие в паре москвичка Александра Бокова и жительница Химок Есения Широкова», — говорится в сообщении.
По итогам соревнований подмосковная команда вышла на третье место первенства России среди девушек.

Первенство России по настольному теннису приводилось в Чебоксарах с 22 по 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошёл всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова.

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#спорт
#теннис
#первенство
#московская область
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В Московской области прошел всероссийский турнир по самбо
03 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Подмосковье прошел всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти командира ОМОН «Пересвет» Дмитрия Маркелова. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования прошли в Сергиевом Посаде.

В турнире приняли участие свыше 200 участников со всей России.

«Мы свято чтим память наших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе за мир и благополучие граждан нашей страны, выполнивших свой служебный долг до конца. Их отвага и мужество являются примером для каждого из нас. Желаю участникам проявить свои лучшие качества, продемонстрировать волю к победе и упорство в достижении намеченных целей. Удачи спортсменам!», — подчеркнул командир ОМОН «Пересвет» ГУ Росгвардии по Московской области полковник полиции Илья Архипов.

Стоит отметить, что победителей наградили грамотами, кубками и медалями, а некоторые спортсмены были отмечены специальными призами «За волю к победе».

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Павел Десятков стал главным тренером подмосковного ХК «Витязь»
02 мая 2024, 19:24

Фото: пресс-служба Минспорта МО

49-летний Павел Десятков возглавит тренерский штаб подмосковного хоккейного клуба «Витязь». Утверждён его состав, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Предстоящий сезон станет для Десяткова первым в качестве главного тренера клуба КХЛ. В сезонах 2021/22 и 2022/23 он возглавлял тренерский штаб ХК «Сокол» из Красноярска. Под его руководством клуб добился лучшего результата в своей истории – завоевал серебряные медали Всероссийской хоккейной лиги», – уточнили в министерстве.
Павел Десятков родился 28 февраля 1975 года в Челябинской области. В качестве игрока выступал за тольяттинскую «Ладу», самарский ЦСК ВВС, новосибирскую «Сибирь», «Металлург» из Новокузнецка, челябинский «Мечел» и «Зауралье» из Кургана. В 1994 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира.

Тренерскую работу начал в 2006 году в юношеских командах «Лады».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Помимо Десяткова, в обновлённый тренерский штаб «Витязя» вошли тренеры Александр Гольц и Дмитрий Кокорев, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по ОФП Николай Пронин, видео-тренер Артём Захаров и тренер по развитию Артём Оленев.

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#подмосковье
#московская область
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Егор Башкатов возглавил воскресенский хоккейный клуб «Химик»
02 мая 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Новым главным тренером хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска стал Егор Башкатов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Башкатов – призёр чемпионатов мира и Европы в составе юниорской и молодёжной сборных СССР. Выступал за столичный ЦСКА, свердловский «Автомобилист», ярославское «Торпедо», питерский СКА, ХК МВД, хабаровский «Амур» и череповецкую «Северсталь», а также за австрийский «Вена Кэпиталс» и «Ганновер» из Германии», – говорится в сообщении.
Тренерскую карьеру Егор Башкатов начал в 2010 году в качестве старшего тренера питерской команды «Серебряные Львы». В 2015-м возглавил «Алмаз» и помог команде выиграть бронзовые награды сезона 2016/2017. С «Динамо» из Санкт-Петербурга завоевал Кубок Петрова. В сезоне 2022-2023 был тренером московского «Спартака». А минувший сезон занимал пост главного тренера череповецкого «Алмаза», выступающего в МХЛ.

Ранее бывший наставник подмосковного клуба Игорь Гришин сообщил о намерении в следующем сезоне возглавить другую команду.

Воскресенский «Химик» под руководством Гришина стал обладателем Кубка Петрова сезона 2022/2023. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

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Булыкин подчеркнул преображение «Спартака» при Слишковиче
02 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что сейчас «Спартак» преобразился при новом исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче, а игра команды стала лучше.
«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

«Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в рамках Кубка России со счётом 2:0.

Ранее экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов также допускал победу команды в Кубке России.

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