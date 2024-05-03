«Русский Халк» из Люберец готовится к новому рекорду по сценическому экстриму

Рекордсмен мира по силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и обладатель титула «Самый сильный человек России» Юрий Колмаков планируют установить парный рекорд планеты по сценическому экстриму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.