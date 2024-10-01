Самбисты из Серпухова завоевали пять медалей престижного турнира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Юные спортсмены из Серпухова завоевали пять медалей на открытом турнире по самбо среди мальчиков и девочек 2008-2016 годов рождения «САМБО MASTER KIDS». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Воспитанники спортивной школы «Русский медведь» показали отличные результаты. Золото завоевали Артём Комаров и Энри Арутюнян. Александра Нефёдова заняла второе место. А Илья Корнилов и Тихон Олейников стали бронзовыми призёрами», – отметили в администрации.Там отметили, что юных самбистов тренируют Мария Ермилова и Сергей Смирнов.
Турнир состоялся в городе Щёкино Тульской области.
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Лора Луганская