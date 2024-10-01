Студенты предложили идеи продвижения культурного кода Большого Серпухова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
В Серпухове во Дворце торжеств «Центральный» отметили Всемирный день туризма. Для студентов Серпуховского и Губернского колледжей организовали игровую практику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Студенты отправились в виртуальное путешествие, во время которого исследовали культурный код Большого Серпухова. Руководила занятиями профессор Финансового университета при правительстве, председатель Туристической гильдии при СТПП Татьяна Романишина. Ребята прослушали лекцию о том, что такое программа «Культурный код Подмосковья», а также разобрали эту тему на примере Серпухова, городов Пущино и Протвино», – рассказали в администрации.Восемь студенческих команд представили жюри проектные работы, с вариантами продвижения культурного кода Большого Серпухова. Среди идей – экскурсионные программы, тематические кафе и новые арт-пространства.
Читайте также:
В Серпухове освятили Поклонный крест
Юные туристы из Серпухова завоевали награды на соревнованиях в Туле
Серпуховские курсанты отработали навыки боевой подготовки
Лора Луганская