Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы

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В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии сборная хозяев турнира со счётом 5:1 нанесла поражение шотландцам.
Немцы изначально считались безоговорочными фаворитами этой встречи, передаёт «Спортбокс.ру». Но и сборную Шотландии не стоило сбрасывать со счетов. Ведь в отборочной группе эта команда финишировала сразу за испанцами, причём обыграв их на своём поле, и не пустила на Евро-24 сборную Норвегии с одним из лучших нападающих мира Холландом.
Но в этом матче хозяева чемпионата были явно сильнее, уже в первом тайме отправив в ворота команды с Британских островов три безответных мяча. Отличились Виртц, Мусиала и Хавертц (с пенальти). К тому же в эпизоде с одиннадцатиметровым был удалён шотландец Портеус за грубый фол против Гюндогана. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два футболиста моложе 22 лет отличились в одном матче. Ими стали Виртц и Мусиала.
Во втором тайме у немцев отличились вышедшие на замену Фюллькруг и Джан. Интересно, что шотландцы отыграли один мяч, так и не нанеся за всю игру ни одного удара в створ ворот Нойера. Автоголом отметился защитник сборной Германии Рюдигер. В следующем матче сборная Германии сыграет с венграми. Шотландия сыграет с командой Швейцарии. Оба матча пройдут 19 июня.
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Но в этом матче хозяева чемпионата были явно сильнее, уже в первом тайме отправив в ворота команды с Британских островов три безответных мяча. Отличились Виртц, Мусиала и Хавертц (с пенальти). К тому же в эпизоде с одиннадцатиметровым был удалён шотландец Портеус за грубый фол против Гюндогана. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два футболиста моложе 22 лет отличились в одном матче. Ими стали Виртц и Мусиала.
Во втором тайме у немцев отличились вышедшие на замену Фюллькруг и Джан. Интересно, что шотландцы отыграли один мяч, так и не нанеся за всю игру ни одного удара в створ ворот Нойера. Автоголом отметился защитник сборной Германии Рюдигер. В следующем матче сборная Германии сыграет с венграми. Шотландия сыграет с командой Швейцарии. Оба матча пройдут 19 июня.
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Александр Бойцов