Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

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Сборная Грузии по футболу обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.
Матч прошел во вторник, 26 марта, в Тбилиси. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время ни одна из команд не забила, а в серии пенальти Грузия победила со счетом 4:2.
Грузия впервые в своей истории примет участие в Евро и на групповом этапе встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.
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Грузия впервые в своей истории примет участие в Евро и на групповом этапе встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.
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Александр Климов