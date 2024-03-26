Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил о том, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет никакого права требовать от российских спортсменов осуждения СВО для допуска их к участию в Олимпиаде-2024.