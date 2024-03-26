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Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Грузия впервые в истории квалифицировалась на чемпионат Европы по футболу
26 марта 2024, 23:21
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Сборная Грузии по футболу обыграла сборную Греции в финальном матче квалификации чемпионата Европы 2024 года, сообщает ТАСС.
Матч прошел во вторник, 26 марта, в Тбилиси. Основное время закончилось со счетом 0:0, в дополнительное время ни одна из команд не забила, а в серии пенальти Грузия победила со счетом 4:2.

Грузия впервые в своей истории примет участие в Евро и на групповом этапе встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.


Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

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РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро
27 марта 2024, 01:06

Фото: iStock/BirgitKorber

Футбольная сборная Украины вышла на Евро-2024 следом за Грузией. В решающем матче украинская национальная команда драматически обыграла Исландию со счетом 2:1, пишет РБК.
Соперниками дружины Сергея Реброва в группе на Евро-24 будут Румыния, Бельгия и Словакия.

Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Греция не участвует в чемпионате Европы с 2012 года. В 2004 году греческая сборная завоевала континентальное первенство.

Ранее молодежная сборная России по футболку обыграла действующих чемпионов мира – сборную Уругвая.

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#украина
#футбол
#евро
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В Петербурге пройдёт благотворительный забег в честь Года семьи
26 марта 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/WoodysPhotos

В Санкт-Петербурге в Приморском парке Победы 26 мая состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником» в честь Года семьи.
Сегодня, 26 мата, для всех желающих открылась регистрация на участие в мероприятии.

Отмечается, что забег будет проводится изданием «Петербургский дневник» и станет одним из центральных спортивных мероприятий Дня города. При этом, мероприятие пройдёт уже в третий раз.

Отмечается, что в рамках забега будет две дистанции – 5 и 10 км, а также детские старты.

«Забег стал традиционным спортивным событием, которое дополняет программу празднования дня рождения Санкт-Петербурга. В этот раз забег посвящён Году семьи, и мы уверены, что все участники получат яркие впечатления и отметят День города в одном из самых больших и благоустроенных парков в городе», – отметил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Мероприятие пройдёт 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.

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#день города
#забег
#регистрация
#семьи
#санкт-петербург
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Спортсмен Ольховский назвал Калинскую наиболее прогрессирующей теннисисткой
26 марта 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/DeanDrobot

Теннисист Андрей Ольховский заявил о впечатляющем прогрессе российской спортсменки Анны Калинской.
«Анна впечатляет своим прогрессом. Она почувствовала уверенность. Наверное, это появилось после Australian Open. В женском теннисе, наверное, только Свентек — одна из фавориток всегда. Ещё, может, сейчас Соболенко и Рыбакина. А так, любая из девушек может выступить и преподнести сюрприз на любом турнире. Думаю, Калинская может пройти дальше», — отметил в беседе с Газета.ру Ольховский.

Ранее Андрей Ольховский заявлял, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.

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#теннис
#спорт
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Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов
26 марта 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/Daniel Bartus

Олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников заявил о том, что у Международного олимпийского комитета (МОК) нет никакого права требовать от российских спортсменов осуждения СВО для допуска их к участию в Олимпиаде-2024.
«Какие требования МОК может предъявлять к российским спортсменам. Никто не должен подписывать никаких бумаг. Российские теннисисты заполняли документы, и ничего подобного не было. Если речь идёт о выступлениях под нейтральным флагом, условия могут быть, но никто не может потребовать обсуждения СВО», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кафельников.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Так, по его мнению, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) для российских спортсменов условия таковы, что мало кто реально сможет поехать и отобраться на Олимпиаду.

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#сво
#мок
#спорт
#олимпиада
#россияне
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Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира
26 марта 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на международном турнире Кубок губернатора Санкт-Петербурга среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую награду выиграл спортсмен Иван Юртаев в весовой категории до 55 кг. В решающей схватке он одолел представителя Чечни. Серебро подмосковной команде принесла Эвелина Босиек, сражавшаяся в весе до 57 кг. А бронзовые медали завоевали Сергей Ли в категории до 46 кг, Даниял Идармачев в категории до 60 кг и Тимур Алиев, сражавшийся в весовой категории до 81 килограмма», — отмечается в сообщении.
Соревнования по дзюдо проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 25 марта. В них приняли участие более 8000 спортсменов из 57 регионов Российской Федерации, а также представители Азербайджана, Белоруссии и Туркменистана.

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#спорт
#дзюдо
#московская область
#подмосковье
#медали
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Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»
26 марта 2024, 16:15

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Форвард СКА Захар Бардаков объяснил поражение армейского клуба в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от «Автомобилиста» неправильной игрой команды.
«Я думаю, мы неправильно играли с самого начала серии. Начали играть, как надо, с третьего матча. Но там пропустили гол в овертайме. Тяжело было вытаскивать с 0-3. Победили в Екатеринбурге. И дома в пятом матче могли побеждать. «Автомобилист» — обычный соперник, чтобы говорить, что против него тяжело было играть», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бардаков.

Он добавил, что противник играл более системно, чем их команда.

Ранее главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. По словам тренера, несколько ведущих защитников СКА в первом раунде турнира получили травмы, в том числе переломы, что повлияло на исход серии.

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#спорт
#игры
#хоккей
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Свищев удивился почтению памяти жертв в «Крокусе» перед матчем Франция — Чили
26 марта 2024, 15:57

Фото: istockphoto.com/chiewr

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказал удивление решением почтить память жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» минутой молчания перед товарищеским матчем Франция — Чили.
При этом, он выразил благодарность такому решению.

Отмечается, что об этом ранее объявил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

«Удивлён этой инициативой Федерации футбола Франции, но очень им благодарен. Это важнейший поступок. И это при том, что президент Франции последние несколько месяцев выступает с яркой антироссийской позицией. Но у спортивных чиновников, футболистов, представителей разных сообществ есть своё мнение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Свищев.

Он подчеркнул, что эта ситуация иллюстрирует, что несмотря на политические заявления лидеров западных стран, люди мыслят по-другому.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС шокирован и потрясён сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что союз осуждает любые подобные нападения на мирное население.

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#спорт
#теракт
#футбол
#соболезнования
#франция
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Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку
26 марта 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и две серебряные медали выиграли представительницы Московской области на первенстве страны по отдельным дистанциям среди юниоров по шорт-треку, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Три награды из четырёх принесла подмосковной команде Фаиля Аймалетдинова. Она стала лучшей в забегах на 1000 и 1500 метров, а также получила серебряную награду в забеге на 500 метров. Причём победительнице — спортсменке из Свердловской области — она уступила только 0,066 секунды», — отмечается в сообщении.
Вторую серебряную медаль Московской области принесла командная эстафета на 3 тысячи метров. Участие в ней приняли, помимо Фаили Аймалетдиновой, Дарья Краснокутская, Анна Козулина, Анна Телеганова и Елена Купалева. Первое место в командной эстафете завоевала команда Санкт-Петербурга с преимуществом в 0,063 секунды.

Соревнования проходили в Смоленске с 22 по 24 марта.

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#спорт
#конькобежный спорт
#московская область
#подмосковье
#минспорт мо
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Подмосковная Росгвардия стала серебряным призером чемпионата ЦФО по дзюдо
26 марта 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Команда подмосковного главка Росгвардии стала серебряным призером чемпионата Центрального округа Росгвардии по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Соревнования, приуроченные к празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации проходили во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в городе Брянск.

Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из Центрального федерального округа, в числе которых 23 мастера спорта.

«Для собравшихся выступила двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России по воздушной гимнастике Дарья Шульга. Ансамбль народной музыки «Ватага» исполнил известную песню «Русь молодая». По результатам поединков, в общекомандном зачете в своей подгруппе команда Главного управления Росгвардии по Московской области стала серебряным призером, заняв почетное второе место», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все призеры получили не только медали, но и памятные подарка.

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