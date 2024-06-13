Сборная Подмосковья победила на всероссийском турнире по мини-лапте

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль всероссийских соревнований по мини-лапте «Золотая бита» среди юношей и девушек в возрасте 13 и 14 лет завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В состав команды-победительницы вошли воспитанники спортшкол Раменского городского округа и Домодедова, тренером подмосковной сборной стал Евгений Тынчеров», — отмечается в сообщении.Команда Московской области прошла турнир без поражений, записав на свой счёт победы над сборными Воронежской, Ярославской, Тульской и Челябинской областей, а также Удмуртии и Краснодарского края.
Всего в соревнованиях принимали участие 20 команд из 15 регионов России. Турнир проводился в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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