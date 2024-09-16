Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Четыре спортсменки из Московской области выиграли в женской эстафете 4 по 6 км на Чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Второе место заняла команда Свердловской области, отстав от победителей га 34,6 секунды. Третьими стали биатлонистки из Ханты-Мансийского автономного округа, их отставание составило более одной минуты (1 минута и 18 секунд).«Выиграли эстафету в летнем биатлоне! Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили –молодцы!» – прокомментировал победу сборной Подмосковья в своих социальных сетях министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Отметим, что ранее Анастасия Халили из Подмосковья завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт».
Чемпионат России по летнему биатлону проходил в Красноярске с 12 по 15 сентября.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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