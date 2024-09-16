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Сборная Подмосковья завоевала золото в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

16 сентября 2024, 09:25
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Четыре спортсменки из Московской области выиграли в женской эстафете 4 по 6 км на Чемпионате России по летнему биатлону, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Выиграли эстафету в летнем биатлоне! Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили –молодцы!» – прокомментировал победу сборной Подмосковья в своих социальных сетях министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Второе место заняла команда Свердловской области, отстав от победителей га 34,6 ​секунды. Третьими стали биатлонистки из Ханты-Мансийского автономного округа, их отставание составило более одной минуты (1 минута и 18 секунд).



Отметим, что ранее Анастасия Халили из Подмосковья завоевала золото на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт».

Чемпионат России по летнему биатлону проходил в Красноярске с 12 по 15 сентября.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в благотворительном забеге «Пульс Добра» в Коломне
15 сентября 2024, 12:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более полутора тысяч человек собрались в Коломне на седьмом благотворительном забеге «Пульс Добра» в день 847-летия города, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Вот уже много лет наш фонд проводит благотворительный забег «Пульс добра» для того, чтобы поддержать детские социальные учреждения Коломенского округа, чтобы сделать жизнь их воспитанников более комфортной. Уверена, что сердца наших подопечных будут биться быстрее и радостнее, зная, что есть так много людей, которым не безразлично их здоровье и благополучие. Наши забеги всегда отличаются определенным колоритом, нам всегда светит солнце и радушно встречает коломенская земля», — заявила президент Благотворительного фонда социальных программ Подмосковья «Исток» Екатерина Богдасарова.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Богдасарова добавила, что фонд будет и дальше поддерживать все мероприятия, которые связаны со спортом, с образованием, с развлечением, направленные на материнство, детство и семейные ценности.

В забеге приняли участие любители и спортсмены от 5 до 85 лет. Любители бега могли выбрать подходящие им дистанции — 3 км, 10 км и 21,1 км. Самые маленькие участники пробежали от 300 до 600 метров.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены насладились живописными панорамами Коломны – маршрут бегового события проходил по исторической части города вдоль стен древнего Кремля. Для юных участников была организована отдельная развлекательная программа, а после окончания забегов для гостей выступила группа «Танцы минус».

Узнать результаты забега, а также имена всех победителей и призёров можно на официальном сайте.

Деньги, которые удалось собрать благодаря забегу, направят на помощь детям, находящимся в организациях Подмосковья для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

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Кличко не будет один: Боксёр Усик намерен войти в правительство Украины
Украинский боксёр Усик хочет занять министерское кресло
14 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по разным версиям Александр Усик не прочь присесть в министерское кресло. Он намерен стать министром спорта Украины. Там, кстати, в названии ведомства присутствует ещё молодёжь.
Уроженец российского Крыма Александр Усик является одним из немногих непобеждённых боксёров, напоминает украинское издание «Страна.ua». В июне он потерял титул чемпиона в тяжёлом весе по версии IBF, но не из-за поражения. Он просто не стал защищать титул в уже назначенном поединке с хорватом Филипом Хрговичем. Спортсмен с Балкан был обязательным претендентом на бой с чемпионом, но IBF сама отменила это обязательство Усика, нарушив, по сути, собственные правила.

Стоит отметить, что журнал The Ring назвал украинца лучшим боксёром 2024 года независимо от весовой категории. Усик очень хороший боксёр, в этом году победил Тайсона Фьюри. И только. В 37 лет он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, но провёл их за это время всего 22. Рубаки прошлого типа Артуро Гатти или, если копнуть ещё глубже, Рокки Марчиано или Джо Луиса только посмеялись бы над таким количеством поединков.

Теперь Усик намеревается пойти в политику, пусть и по своему профилю. Нет сомнения, что если ещё нет титула «лучший министр», то для украинского спортсмена его изобретут.

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В Реутове до конца года достроят ФОК с термальным комплексом
13 сентября 2024, 19:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове до конца года построят физкультурно-оздоровительный комплекс с восемью бассейнами, а в 2025 году реконструируют стадион «Старт». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход строительства ФОКа и побеседовал с тренерами.
Реализация этого инвестпроект, которого началась 10 лет назад. Однако из-за банкротства застройщика строительство пришлось остановить. Чтобы завершить его, администрация Реутова заключило договор с компанией «Фитнес», и в 2022 году работы возобновились.

Сейчас строительство близится к завершению. Ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Сдать ФОК планируют в IV квартале этого года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Жители очень ждут этот комплекс, особенно бассейны. До конца года мы должны его сдать. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые уделяют нашим детям большое внимание – это и футбол, и баскетбол, и спортивная, и художественная гимнастика. Все эти виды спорта очень востребованы в Подмосковье. Я также хотел бы сказать спасибо нашему инвестору. Объект долгое время был недостроенным, но ребята вложили свои деньги, чтобы в таком дружном городе, где много молодых и активных людей, была возможность заниматься спортом, – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он также рассказал, что знаменитый футбольный голкипер Игорь Акинфеев и его тренер Вячеслав Чанов просили власти Подмосковья реконструировать стадион «Старт». Он очень популярен в городе, но требовал обновления. К концу следующего года там сделают искусственное поле и трибуну.

ФОК строится рядом со стадионом. Площадь комплекса превышает 13 тыс. кв. м. Одновременно там смогут заниматься 600 человек. А летом будет функционировать зона отдыха.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В 2019 году администрация Реутова выставила на аукцион этот объект незавершённого строительства. Мы выполнили проектную документацию и 2 года назад приступили к работам. Сейчас ФОК готов на 90%, в этом году его сдадим», – заверил гендиректор компании «Фитнес» Александр Колмыков.
Согласно инвестконтракту, 3 тыс. кв. м. будут переданы городу. На остальных 10 тысячах откроется самый крупный фитнес-клуб в Московской области, а также восемь бассейнов.
«Три из них – под открытым небом, причём два будут работать круглый год. И дети, и взрослые смогут плавать даже зимой. Изюминкой ФОКа станет термальный комплекс, в котором будут можжевеловая баня, финская сауна, русская и японская бани, хамам. На территории комплекса предусмотрена и парковка на 100 машин», – добавил Колмыков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В муниципальную собственность будет передан большой многофункциональный зал. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики, которая сейчас располагается на улице Победы. Там же будут проходить тренировки юных баскетболистов.

Стадион «Старт» в Реутове был построен 60 лет назад. За это время его ни разу капитально не ремонтировали. Он обветшал и перестал соответствовать современным требованиям. После модернизации на нём появится футбольное поле с искусственным покрытием, системой подогрева и освещением. На стадионе оборудуют трибуну на 1 тыс. мест с навесом и подтрибунными помещениями.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все работы завершат в будущем году. Благодаря масштабной реконструкции на базе стадиона будет создан современный тренировочный центр не только для мальчиков из местной футбольной спортшколы «Приалит», но и для Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

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#стадион
#реконструкция
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Радимов назвал предположительного победителя в матче «Краснодара» с «Ростовом»
Радимов выразил уверенность в победе «Краснодара»
13 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/ь:Rost-9D

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о том, что в матче «Краснодара» с «Ростовом» победу одержит первый.
«Краснодар» не проиграл в этом сезоне ни одного матча, в прошлом туре крупно выиграл у «Локомотива». Я думаю, команда почувствовала уверенность в своих силах. «Ростов» тоже хорошая, крепкая команда, но против «Краснодара», да еще и на его поле выиграть не сможет. Скорее всего, «Краснодар» победит», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.

Он добавил, что «Краснодар» всё больше набирает силу и вскоре сможет навязать серьезную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказывал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.

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#ростов
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#матч
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Барриос заявил об огромном потенциале Глушенкова
13 сентября 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
«Макс попал в топовое окружение, в команду с очень сильными игроками, которые и помогли ему так круто проявить себя. Он обладает огромным потенциалом, и в «Зените» ему удалось быстро раскрыть его, потому что с первого дня ему дали почувствовать себя здесь своим. Я очень рад за него! Мы все ждём его возвращения на поле», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Барриос.

Напомним, в июле этого года Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива.

Ранее полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявлял, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

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#рпл
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Горохова объяснила разрыв контрактов спонсоров с МОК
13 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/tupungato

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова заявила, что разрыв контрактов компаний -спонсоров Олимпиад с Международным олимпийским комитетом вызван поведением самой организации, которая стала полностью подконтрольна США.
«Олимпийские игры уже не такие как прежде, это можно назвать американским придатком. Я выступала в 1968 году, тогда у меня брали контроль, давали паспорт, что я — женщина, это делал МОК в той стране, куда мы приезжали на Игры. Спонсоры, вероятно, разрывают контракты из-за поведения МОК, отсутствия в соревнованиях ряда стран. Организаторы перестали быть объективными», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Гороховой.

Зато популярность Российской премьер-лиги возросла. Так, на старте сезона 2024/25 посещаемость РПЛ увеличилась на 3%. Как пишет Metaratings.ru, в сравнении с прошлым сезоном аудитория игр чемпионата России по футболу увеличилась на 327 болельщиков.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская комментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».

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#контроль
#рпл
#игры
#мок
#спорт
#олимпиада
#компании
#политика
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Более 100 пилотов выйдут на старт кольцевых автогонок под Волоколамском
13 сентября 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском 14 и 15 сентября состоится седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. За два дня пройдёт 11 гонок, по итогам которых станут известны имена первых победителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всего в соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов. Подмосковье будут представлять 12 спортсменов. Сергей Иевлев (Красногорск), Кирилл Киракозов (Мытищи), Евгений Самойлов (Истра) и Алексей Хаиров (Балашиха) будут соревноваться в классе Спортпрототип CN.

В классе GT4 на старт выйдут Алексей Несов (Королёв), Андрей Солуковцев (Люберцы), Никита Силаев (Красногорск) и Светлана Горбунова (Клин).

Иван Овсиенко (Чехов) и Николай Виханский (Балашиха) поборются за призовые места в классе Супер-продакшн.

В классе Туринг-лайт выступит Андрей Масленников (Королёв), а в классе S1600 регион – Артём Волков (Фрязино).

Как отметили в министерстве, соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#гонка
#подмосковье
#московская область
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Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия
13 сентября 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу. У Артёма все хорошо начиналось с «Локомотивом», а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. И у «Акрона» они тоже возникнут. Дзюба – это мина замедленного действия», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Угаров.

А представитель форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что переход футболиста в команду не был спланированным в последний момент.

«Вариант с «Акроном» возник не в последний момент. Когда трансферное окно открылось, мы общались с руководством клуба на предмет возможного подписания контракта, но у Артёма было большое желание остаться в Московском регионе. Увы, не срослось, поэтому вернулись к диалогу с тольяттинским клубом. Условия соглашения и прочие нюансы урегулировали быстро, после чего ударили по рукам», — рассказал RT Гольдман.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин также комментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».

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#рпл
#дмитрий булыкин
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На Всероссийские соревнования парусных яхт в Москве зарегистрировались 27 экипажей
На Всероссийские соревнования парусных яхт зарегистрировались 27 экипажей
13 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock / msan10

На Пироговском водохранилище в Москве 20-22 сентября пройдут Всероссийские соревнования на парусных яхтах «Кубок-6МХ», организованные часовым заводом «Лолет-Хронос». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Это будет уже седьмой по счёту кубок, организованный этим заводом.
«Флот состоит из спортивных яхт российской постройки МХ700. На регату зарегистрировались 27 экипажей. Не менее половины – представители бизнес-среды Москвы, Подмосковья и России, а также топ-менеджеры и маркетологи, команда блогеров, две команды инвалидов с бионическими протезами. Все они впервые встанут под парус и примут участие в настоящих спортивных соревнованиях наряду с любителями парусного спорта, у которых есть опыт участия в них», – отметили организаторы.
На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского – главным специалистом корпорации «Энергия». Для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.

Организаторы готовят почтовый набор, посвящённый 300-летию морской почты. Это марка-виньетка, карточка и конверт. На процедуру специального гашения марки и на церемонию награждения победителей приглашены директор Почты России, президент Музея Мирового океана и другие официальные лица.

Спецгашение марки состоится 21 сентября, а награждение победителей – 22 сентября.

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