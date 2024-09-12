Представительницы Подмосковья стали чемпионками мира по спасательному спорту

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Анжелика Малинина и Мария Катасёва из Московской области в составе женской сборной России одержали победу на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проводился в китайском городе Харбин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Команды соревновались в четырёх дисциплинах: подъём по штурмовой лестнице, полоса препятствий, боевое развёртывание и пожарная эстафета. По итогам турнира первое место в командном зачёте среди женщин завоевала сборная России, в составе которой выступили представительницы Подмосковья Мария Катасёва и Анжелика Малинина», — говорится в сообщении.Кроме того, Анжелика Малинина завоевала золотую медаль в пожарной эстафете и заняла второе место в боевом развёртывании.
Отмечается, что мужская команда России заняла в общем зачёте третье место.
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