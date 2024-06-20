Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали Игр БРИКС

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали фехтовальщики из Московской области на международных Играх стран БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую награду получил представитель Московской области Георгий Бруев в фехтовании на шпагах. В финале он победил другого россиянина — Артёма Саркисяна», — говорится в сообщении.Серебряную медаль Игр БРИКС завоевала подмосковная рапиристка Анна Соловьёва: в финальной встрече она уступила Марте Мартьяновой, также представляющей Россию.
А бронзу выиграла двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в соревновании саблисток. При этом весь пьедестал заняли представительницы России: золото завоевала Софья Великая, а серебряную медаль — Ольга Никитина.
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