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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Игр БРИКС

17 июня 2024, 13:11
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на второй день соревнований по лёгкой атлетике в рамках Игр БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали Дмитрий Разумов в составе сборной России в мужской эстафете 4 по 400 и Вероника Архипова, выступавшая в той же категории в женской эстафете», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялся представитель Подмосковья Сергей Шубенков по итогам забега на 110 метров с барьерами среди мужчин. Ещё одно серебро принёс Московской области метатель диска Александр Добренький.



Бронзовую награду завоевала Елизавета Царёва: она показала третий результат среди женщин в метании молота.

В министерстве напомнили, что в первый день соревнований Игр БРИКС по легкой атлетике подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

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#брикс
#медали
#лёгкая атлетика
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты
17 июня 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Ребята из пришкольного лагеря в Серебряных Прудах получили возможность выступить в роли учёных-химиков. Они занялись экспериментированием в Центральном доме культуры города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Баночки, колбочки, растворы – всё это так манит и завораживает юных исследователей! Дети стали не только зрителями, но и исполнителями демонстрационных опытов. Ребят провели такие опыты, как «море в тарелке», «невидимые чернила», «конфетная радуга» и «палитра плотности». Они смогут повторить их даже дома», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, из любознательных детей могут вырасти замечательные учёные и настоящие исследователи.

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#подмосковье
#московская область
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В Климовске провели футбольный матч «Легенды футбола»
17 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

3000 болельщиков посетили игру «Легенд футбола» в Климовске. Об этом соообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий матч в этом сезоне прошел 16 июня на стадионе «Весна» городского округа Подольск.

«Третья игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Подольске завершилась очередной победой Легенд. К финальному свистку счет на табло был 8:6 в пользу гостей. Матч вызвал большой ажиотаж, болельщики на трибунах создали атмосферу большого футбола. Матч проходил в рамках XXXV всероссийского олимпийского дня», — рассказали в министерстве.

В рамках мероприятия юным футболистам подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Также помимо основной игры гостей ждали различные мастер-классы и зоны активного отдыха.

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Сборная России выиграла 111 золотых медалей за четыре дня на Играх БРИКС
17 июня 2024, 00:09

Фото: iStock/BrianAJackson

Сборная России возглавила медальный зачет Игр БРИКС, говорится на странице соревнований в Telegram.
За четыре дня команда-хозяйка завоевала 111 золотых медалей. Также они выиграли 80 серебряных и 48 бронзовых медалей, всего – 239.

На втором месте оказалась команда Белоруссии (20-34-39). Тройку лидеров замкнул Китай (17-11-8).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. В общей сложности в 27 видах спорта разыгрываются 387 комплектов медалей, участие принимают около 4,5 000 спортсменов из более чем 90 стран.

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#брикс
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Около 30 албанцев напали на сербов перед матчем Сербия — Англия
16 июня 2024, 20:50

Фото: iStock/nito100

Известный фанат «Спартака» Николай Сурин сообщил, что в Гельзенкирхене перед матчем сборной Сербии с Англией на Евро-2024 группа из 30 фанатов сборной Албании атаковала сербских болельщиков. Об этом передает «Спорт-Экспресс».
«Около 30 албанцев, все в черных капюшонах, напали на паб, где собрались сербские болельщики. Это явно было спланировано. Они знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и напали», — рассказал Сурин.
Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, матч начнется в 22:00 по московскому времени. Последняя встреча этих команд состоялась в 2003 году в товарищеском матче, завершившемся со счетом 2:1 в пользу Англии.

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Сборная Испании крупно победила Хорватию в первом туре Евро-2024
15 июня 2024, 22:21

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная Испании разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024.
Игра в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Голы забили Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль, все три мяча были забиты в первом тайме.

Во втором тайме Хорватия получила право на пенальти. Бруно Петкович забил с добивания, но гол был отменен из-за того, что Иван Перишич вошел в штрафную раньше свистка.

В группе B, помимо Испании и Хорватии, также играют Италия и Албания.

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Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы
#евро
#игра
#италия
#право
#хорватия
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МОК отказался допускать до Олимпиады в Париже российских тхэквондистов
15 июня 2024, 16:53

Фото: iStock/Simanovskiy

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал всем российским тхэквондистам в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на их заявки в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов в интервью РИА Новости.
«Да, это окончательное решение. Оно не подлежит обсуждению или обжалованию. Причины нам не объяснили», — сообщил Иванов, добавив, что замены спортсменов, которым отказали, невозможны.
Иванов также отметил, что российские тхэквондисты завоевали четыре олимпийские лицензии. «Мы сделали всё возможное в данных обстоятельствах», — сказал тренер.

Ранее МОК огласил имена первых 14 российских спортсменов, допущенных к Играм в Париже. Среди них десять борцов, три велогонщика и одна гимнастка, выступающая в прыжках на батуте.

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Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду
Тарпищев заявил, что теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова пропустят Олимпиаду
15 июня 2024, 16:38

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Тарпищев отметил, что Рублеву необходимо время на восстановление.

«Он участвует во всех турнирах подряд, а организм не железный», — пояснил он.
Рублев, который завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпиаде-2020 в Токио, сейчас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хачанов, 22-я ракетка мира, стал серебряным призером в одиночном разряде на тех же Играх. Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не участвовала в предыдущих Олимпийских играх.

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Известны имена 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Париже
15 июня 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Delpixart

Известны имена первых 14 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Таким образом к соревнованиям допустили велогонщицу Тамару Дронову, трехкратного призера чемпионатов мира, а также четырехкратную чемпионку Европы по дзюдо Елену Иващенко, велогонщика Александра Власова, борца в классическом стиле Алана Остаева, борцов в вольном стиле Начына Монгуша и Шамиля Мамедова, а также батутистку Анжелу Бладцеву.

Кроме того, МОК обнародовал имена спортсменов из Белоруссии. Ранее сообщалось, что в случае наличия у российских спортсменов политической символики, включая символ «Z», их дисквалифицируют.

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Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы
15 июня 2024, 12:35

Фото: istockphoto/FotografieLink

В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии сборная хозяев турнира со счётом 5:1 нанесла поражение шотландцам.
Немцы изначально считались безоговорочными фаворитами этой встречи, передаёт «Спортбокс.ру». Но и сборную Шотландии не стоило сбрасывать со счетов. Ведь в отборочной группе эта команда финишировала сразу за испанцами, причём обыграв их на своём поле, и не пустила на Евро-24 сборную Норвегии с одним из лучших нападающих мира Холландом.

Но в этом матче хозяева чемпионата были явно сильнее, уже в первом тайме отправив в ворота команды с Британских островов три безответных мяча. Отличились Виртц, Мусиала и Хавертц (с пенальти). К тому же в эпизоде с одиннадцатиметровым был удалён шотландец Портеус за грубый фол против Гюндогана. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два футболиста моложе 22 лет отличились в одном матче. Ими стали Виртц и Мусиала.

Во втором тайме у немцев отличились вышедшие на замену Фюллькруг и Джан. Интересно, что шотландцы отыграли один мяч, так и не нанеся за всю игру ни одного удара в створ ворот Нойера. Автоголом отметился защитник сборной Германии Рюдигер. В следующем матче сборная Германии сыграет с венграми. Шотландия сыграет с командой Швейцарии. Оба матча пройдут 19 июня.

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