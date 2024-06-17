Легкоатлеты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Игр БРИКС

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на второй день соревнований по лёгкой атлетике в рамках Игр БРИКС, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали завоевали Дмитрий Разумов в составе сборной России в мужской эстафете 4 по 400 и Вероника Архипова, выступавшая в той же категории в женской эстафете», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялся представитель Подмосковья Сергей Шубенков по итогам забега на 110 метров с барьерами среди мужчин. Ещё одно серебро принёс Московской области метатель диска Александр Добренький.
Бронзовую награду завоевала Елизавета Царёва: она показала третий результат среди женщин в метании молота.
В министерстве напомнили, что в первый день соревнований Игр БРИКС по легкой атлетике подмосковные спортсмены завоевали четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
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