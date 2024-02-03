НХЛ проведет турнир сборных без участия России

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На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России.
Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал. Правила матчей будут соответствовать нормам НХЛ, однако начисление очков будет регулироваться по системе Международной федерации хоккея (IIHF): 3 очка за победу в основное время, 2 за победу в овертайме или на буллитах, 1 за поражение в овертайме или на буллитах, и 0 за поражение в основное время.
На предварительном этапе овертаймы пройдут в формате «3 на 3» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, после чего могут быть использованы буллиты. В финальном матче турнира буллиты отсутствуют, а овертаймы будут длиться 20 минут или до первой заброшенной шайбы.
Напомним, что последний международный турнир НХЛ состоялся в 2016 году — им стал Кубок мира по хоккею. Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.
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На предварительном этапе овертаймы пройдут в формате «3 на 3» в течение 10 минут или до первой заброшенной шайбы, после чего могут быть использованы буллиты. В финальном матче турнира буллиты отсутствуют, а овертаймы будут длиться 20 минут или до первой заброшенной шайбы.
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Артем Кузьмин