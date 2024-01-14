В НХЛ призвали допустить Израиль до международных соревнований

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила серьезную обеспокоенность относительно временного отстранения сборной Израиля от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из соображений безопасности.
НХЛ подчеркнула, что отстранение сборной Израиля является временным мероприятием и не является санкцией против израильской федерации, не затрагивает ее статуса и репутации в IIHF.
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