СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову

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Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», пишет «Советский спорт».
Речь идет о ситуации, когда нападающий казанской команды Александр Радулов нанес удар в голову защитнику екатеринбургского клуба Кириллу Воробьеву.
По итогам рассмотрения эпизода СДК оставил в силе наказание, наложенное на Радулова по пункту 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). В соответствии с этим решением 37-летний форвард дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.
Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии с «Автомобилистом», который состоится в Екатеринбурге 4 марта. На данный момент «Ак Барс» уступает в серии со счетом 0-2.
СДК не предоставил конкретных обоснований своего решения, но, вероятно, оно было принято на основе анализа видеоматериалов и показаний участников эпизода. Также возможно, что комитет учёл прошлые нарушения, совершенные Радуловым, который известен своей агрессивной и провокационной манерой игры.
Дисквалификация Радулова является существенным ударом для «Ак Барса», поскольку он является одним из ведущих игроков команды. В первых двух матчах серии против «Автомобилиста» Радулов набрал одно очко, реализовав буллит в первой игре.
В отсутствие Радулова «Ак Барсу» будет необходимо перестраивать свои тактические схемы и искать другие источники результативности. Возможной заменой Радулова в третьей встрече может стать Дмитрий Воронков, который ранее пропустил первую игру серии из-за дисквалификации.
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По итогам рассмотрения эпизода СДК оставил в силе наказание, наложенное на Радулова по пункту 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). В соответствии с этим решением 37-летний форвард дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.
СДК не предоставил конкретных обоснований своего решения, но, вероятно, оно было принято на основе анализа видеоматериалов и показаний участников эпизода. Также возможно, что комитет учёл прошлые нарушения, совершенные Радуловым, который известен своей агрессивной и провокационной манерой игры.
Дисквалификация Радулова является существенным ударом для «Ак Барса», поскольку он является одним из ведущих игроков команды. В первых двух матчах серии против «Автомобилиста» Радулов набрал одно очко, реализовав буллит в первой игре.
В отсутствие Радулова «Ак Барсу» будет необходимо перестраивать свои тактические схемы и искать другие источники результативности. Возможной заменой Радулова в третьей встрече может стать Дмитрий Воронков, который ранее пропустил первую игру серии из-за дисквалификации.
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Сергей Калугин