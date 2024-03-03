Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»

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Матч мадридского «Реала» и «Валенсии» 27-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2, сообщает РБК.
Финальный свисток от главного судьи Хесуса Хиля Мансано прозвучал за несколько секунд до гола полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он не согласился с таким решением судьи, возразив ему, за что получил красную карточку и был удален за «агрессию и крики»
«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает 9-е место.
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Ювелина Бернст