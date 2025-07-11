Дьяков заявил, что в последние годы в РПЛ приезжают ужасные легионеры

11 июля 2025, 14:55

Фото: iStock/Rost-9D

В последние годы в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) приезжают «ужасные» легионеры. Об этом заявил бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков.





По его словам, которые приводит Metaratings.ru, многие клубы берут иностранных футболистов низкого уровня, хотя могли бы дать шанс российской молодежи.



«У нас в стране не так много хороших легионеров в силу известных причин. Да и позволить их себе не все могут. <....> Не все могут приобретать иностранцев за 20-30 миллионов. А брать плохих иностранцев по 500 тысяч долларов… Какой смысл? В нынешнее время надо делать ставку на российскую молодежь. Круто, когда играют воспитанники», – высказался собеседник издания.