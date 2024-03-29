Сенников назвал Дзюбу нападающим №1 в «Локомотиве»

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент.
«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
Он добавил, что спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.
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