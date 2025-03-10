«Сердце динамовского движения»: В ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина

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Российский форвард Александр Овечкин, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб. Председатель совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о мероприятиях, посвящённых будущему рекорду соотечественника и одноклубника.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он напомнил, что во время межсезонья в НХЛ, будучи в Москве, Овечкин играл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против популярного клуба медиалиги «Амкал» и даже забил в той игре гол. Спортивный функционер сказал, что клуб, как и вся страна, безусловно поддерживает Александра и желает ему как можно скорее превзойти достижение легендарного канадца. Он также назвал Овечкина «сердцем динамовского движения».
Напомним, на текущий момент на счету Александра Овечкина 886 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить девять голов.
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«Ну а что касается наших взаимодействий, то мы рассчитываем, что Александр пригласит нас куда-нибудь, чтобы отметить его достижение, когда он будет в Москве. А мы, со своей стороны, пообщаемся с ним насчёт того, чтобы болельщики футбольного «Динамо» имели возможность выразить ему свой восторг», — сказал Гафин.
Напомним, на текущий момент на счету Александра Овечкина 886 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить девять голов.
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Александр Бойцов