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«Сердце динамовского движения»: В ФК «Динамо» ответили на вопрос о мероприятиях в честь рекорда Овечкина

Дмитрий Гафин: Устроим Овечкину встречу с болельщиками после его рекорда
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Российский форвард Александр Овечкин, продолжающий погоню за некогда считавшийся «вечным» рекордом Уэйна Гретцки, является воспитанником динамовской хоккейной школы и болеет за одноимённый футбольный клуб. Председатель совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о мероприятиях, посвящённых будущему рекорду соотечественника и одноклубника.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он напомнил, что во время межсезонья в НХЛ, будучи в Москве, Овечкин играл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против популярного клуба медиалиги «Амкал» и даже забил в той игре гол. Спортивный функционер сказал, что клуб, как и вся страна, безусловно поддерживает Александра и желает ему как можно скорее превзойти достижение легендарного канадца. Он также назвал Овечкина «сердцем динамовского движения».

«Ну а что касается наших взаимодействий, то мы рассчитываем, что Александр пригласит нас куда-нибудь, чтобы отметить его достижение, когда он будет в Москве. А мы, со своей стороны, пообщаемся с ним насчёт того, чтобы болельщики футбольного «Динамо» имели возможность выразить ему свой восторг», — сказал Гафин.

Напомним, на текущий момент на счету Александра Овечкина 886 шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ. Для того, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки, ему осталось забить девять голов.

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Полузащитник «Спартака» Игнатов полностью восстановился после травмы
10 марта 2025, 16:28

Фото: istockphoto/Andreyuu

Атакующий полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов полностью восстановился после травмы. В ближайшее время 24-летний игрок возобновит тренировки с основным составом команды.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Из-за мышечного повреждения футболист пропустил матчи возобновившегося после зимней паузы чемпионата против «Оренбурга» (2:0) и «Рубина» (1:2). Полузащитник выступает за «красно-белых» с 2018 года. За это время он провёл в составе «Спартака» 126 матчей в разных турнирах, в которых забил девять голов и отдал 16 результативных передач.

В следующем туре чемпионата Российской премьер-лиги «Спартак» в Москве примет одного из лидеров турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий одинаковое количество очков (43) с «Краснодаром». Коллектив Деяна Станковича в последней игре уступил клубу из столицы Татарстана и идёт на третьем месте, отставая от лидеров на три очка. Матч состоится 16 марта. До этого, 12 марта, москвичи на выезде сыграют с «Акроном» из Тольятти в четвертьфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

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«Будет зрелищнее»: Тренер Торосян поделился ожиданиями от реванша между Акалаевым и Перейрой
Тренер Торосян: Реванш Акалаева и Перейры должен быть зрелищнее
10 марта 2025, 16:09

Фото: istockphoto/maria zheleznova

Матч-реванш между между чемпионом UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой вполне может оказаться зрелищнее, чем их предыдущий поединок. Такое мнение высказал известный российский тренер Сергей Торосян.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он поделился впечатлениями от прошедшего титульного боя, а также дал прогноз относительно возможного реванша, который бразилец наверняка потребует.

«Более чем уверен, что реванш может быть зрелищнее. Анкалаев понял, что перевести Перейру в партер не так легко, как он планировал», — сказал специалист.

Он отметил физическую мощь и выносливость бразильского спортсмена, а также его умение защищаться от проходов в ноги и переводов в борьбу, в которой Акалаев особенно силён.

«Думаю, Магомеду нужно провести работу над ошибками и по-новому подойти к этом противостоянию», — заключил Сергей Торосян.

Напомним, бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца. Все пять судей единогласно отдали ему пальму первенства.

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#интервью
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Тренер Торосян: Только третий бой Бивола и Бетербиева покажет, кто из них настоящий чемпион
Тренер Торосян: Третий бой Бивола и Бетербиева выявит сильнейшего из них
10 марта 2025, 14:36

Фото: istockphoto/Nastco

Дмитрий Бивол убедительно победил Артура Бетербиева в матче-реванше, состоявшемся недавно. Третий поединок между этими достойными друг друга соперниками покажет, кто из них является истинным чемпионом.
Об этом в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru заявил известный российский тренер Сергей Торосян. Он высоко оценил качество их последнего боя, прошедшего 22 февраля на арене Venue Riyadh Season в Эр-Рияде в присутствии шести тысяч зрителей.

«Очень хороший и крепкий бой. Понравились раунды с третьего по пятый в исполнении Бетербиева, где он шел за нокаутом. Со стороны Бивола впечатлило то, как он перехватывал инициативу, дорабатывал, где нужно, в плане набора баллов», — сказал специалист.

Он отметил, что к судьям особых вопросов нет. Разве что вызывает недоумение решение одного из арбитров, который посчитал бой ничейным. В любом случае, только третий поединок, в котором ударная мощь Артура вновь столкнётся с техникой и скоростью Дмитрия, определит, кто из двух боксёров является истинным чемпионом, заключил Сергей Торосян.

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#интервью
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Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб
10 марта 2025, 01:52

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с «Сиэтлом». Теперь Овечкину остается забросить восемь шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки. Последнему принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. За свою карьеру канадец смог забить 894 гола.

До конца чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» остается сыграть 18 матчей. Сейчас команда занимает первое место в восточной конференции с 92 очками в 64 играх.

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Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев победил аргентинца Ромеро
Батыргазиев одержал 12-ю победу подряд и защитил титулы чемпиона WBA и IBA
08 марта 2025, 01:31

Альберт Батыргазиев (Фото: Instagram* @alba_boxing)

Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев сохранил титулы временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной ассоциации бокса (IBA) во втором полулегком весе, одержав победу над аргентинцем Нери Ромеро в Москве. Об этом пишет РИА Новости-Спорт.
Поединок, продлившийся все 12 раундов, завершился единогласным решением судей в пользу 26-летнего россиянина.

Батыргазиев, имеющий 12 побед без поражений на профессиональном ринге, ранее завоевал олимпийское золото в Токио (в весе до 57 кг), а в июле 2024 года стал временным чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBA, победив ирландца Джоно Кэрролла в Серпухове.

Ранее сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.

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