«Да!»: «Вашингтон» выложил клип реакции Александра Овечкина и его команды на 885-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин с радостной командой (Фото: кадр из видео Washington Capitals в соцсети X)
Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме. Эта шайба стала для 39-летнего хоккеиста 32-й в сезоне 2024/25 и вывела его на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ с 885 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки с его 894 шайбами.
На записи слышно, как Овечкин громко кричит «Да!» на русском, а один из одноклубников повторяет, что стал частью истории, поздравляя россиянина.
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На записи слышно, как Овечкин громко кричит «Да!» на русском, а один из одноклубников повторяет, что стал частью истории, поздравляя россиянина.
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Мария Моисеева