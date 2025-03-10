Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до восьми шайб

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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с «Сиэтлом». Теперь Овечкину остается забросить восемь шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки. Последнему принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. За свою карьеру канадец смог забить 894 гола.
До конца чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» остается сыграть 18 матчей. Сейчас команда занимает первое место в восточной конференции с 92 очками в 64 играх.
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До конца чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» остается сыграть 18 матчей. Сейчас команда занимает первое место в восточной конференции с 92 очками в 64 играх.
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Иван Мусатов