Самбистка из Каширы завоевала медаль первенства России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Спортсменка из подмосковной Каширы Александра Шустрова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по самбо U-14 среди юношей и девушек 12-14 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Александра Шустрова, выступавшая в весовой категории более 65 килограммов, заняла третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Всего в соревнованиях принимали участие свыше 800 самбистов из десяти субъектов России — Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Кавказского округа, Сибирского округа, Центрального федерального округа, Дальневосточного округа, Уральского округа, Приволжского округа и Северо-западного федерального округа.
Первенство проходило в городе Кстово Нижегородской области с 1 по 5 ноября.
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