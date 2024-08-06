Силкин рекомендовал Тюкавину больше работать

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что нападающему команды Константину Тюкавину необходимо прибавлять в игре и больше работать.
«Тюкавину нужно прибавлять в игре, ему стоит больше работать. Если Константин хочет, чтобы о нем постоянно говорили, то ему нужно забивать. Тюкавин должен понять, что он нападающий, и его задача забивать мячи. У него большое будущее, но работу над собой ещё никто не отменял», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Ранее бывший тренер сборной России Сергей Овчинников заявил о высоком уровне национальной команды России. Так, по его мнению, такие спортсмены, как Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Юрий Горшков и другие, уже имеют европейский уровень игры и профессионализма.
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