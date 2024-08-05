Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ

Польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест. Об этом со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования сообщает РИА Новости. Спортсменке удалось доказать, что она заразилась запрещенным препаратом от своей собаки, говорится в сообщении.