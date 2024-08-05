Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком Российской премьер-лиги на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Байрамян.
Напомним, футболист Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей.
Ранее бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.
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