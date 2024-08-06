Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряные медали выиграли команда девушек и команда юношей из Московской области на финальном этапе XII летней Спартакиады учащихся России по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда девушек в ходе турнира обыграла сборные Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской области и Пермского края. В финале представительницы Московской области встретились со столичной сборной, матч завершился со счётом 1:0 в пользу москвичек. Подмосковная команда заняла второе место», — говорится в сообщении.Юноши из Московской области на соревнованиях одержали победу над командами из Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии и вышла в финал, где сразились за золотую медаль со сборной Москвы и проиграли со счётом 3:2, став серебряными призёрами Спартакиады.
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