Россиянин Кучеров обошел Маккиннона и вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ

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Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинс». Об этом говорится на сайте турнира.
Отмечается, что матч завершился со счетом 3:1. Кучеров забил на 60-й минуте, эта шайба стала для него 42-й в этом сезоне, благодаря этому спортсмен установил новый личный рекорд по голам в одном розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, Никита Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. Вместе с командой спортсмен дважды является обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, Никита Кучеров выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2013 года. Вместе с командой спортсмен дважды является обладателем Кубка Стэнли.
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Екатерина Коршунова