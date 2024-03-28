Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Школьник из Фрязино вошел в сборную России по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Глеб Бусарев из Фрязино выиграл бронзу на Первенстве России среди юношей и девушек по универсальному бою.
Стоит отметить, что благодаря своей победе на первенстве Глеб будет представлять честь Московской области в составе сборной России.
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«Универсальный бой (лайт) — это вид спортивного боя, который объединяет элементы различных единоборств, таких как кикбоксинг, тайский бокс, карате, дзюдо и самбо. Команда тренеров и руководство Балашихинской спортивной школы имени Ю.Э.Ляпкина, в которой занимается школьник, гордятся достижениями Глеба и уверены, что перед ним открываются большие перспективы в спорте», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева