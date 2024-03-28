Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою

Подмосковный спортсмен вошел в сборную России по универсальному бою

28 марта 2024, 12:01
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Школьник из Фрязино вошел в сборную России по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Глеб Бусарев из Фрязино выиграл бронзу на Первенстве России среди юношей и девушек по универсальному бою.

«Универсальный бой (лайт) — это вид спортивного боя, который объединяет элементы различных единоборств, таких как кикбоксинг, тайский бокс, карате, дзюдо и самбо. Команда тренеров и руководство Балашихинской спортивной школы имени Ю.Э.Ляпкина, в которой занимается школьник, гордятся достижениями Глеба и уверены, что перед ним открываются большие перспективы в спорте», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Стоит отметить, что благодаря своей победе на первенстве Глеб будет представлять честь Московской области в составе сборной России.

Читайте также:

БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги

Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира

Подмосковная Росгвардия стала серебряным призером чемпионата ЦФО по дзюдо
#школьник
#бокс
#фрязино
#самбо
#подмосковье
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат до 2050 года
28 марта 2024, 11:32

Фото: istockphoto / FotografieLink

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Об этом сообщает Associated Press.
Хоккейный клуб, лидером которого является российский форвард Александр Овечкин, останется в Вашингтоне до 2050 года. Уточняется, что также не планирует менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс».

Владелец обоих клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали договор о проекте реконструкции арены. По словам Леонсиса, это важный для него день и он испытывает чувство облегчения.

Напомним, что в июне прошлого года говорилось, что команды хотели перебраться из Вашингтона в другой штат, предположительно, в Вирджинию.

Читайте также:

В Подмосковье прошел хоккейный матч имени летчика-испытателя РФ Сергея Богдана

«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Овечкин прервал голевую серию

Хоккеист Бардаков заявил о неправильной игре СКА против «Автомобилиста»
#нхл
#клуб
#александр овечкин
#хоккей
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прошел хоккейный матч имени летчика-испытателя РФ Сергея Богдана
28 марта 2024, 09:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Хоккейный «Авиационно-Космический Кубок» получил имя Героя России Сергея Богдана. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Присвоение «Авиационно-Космическому Кубку» имени Сергея Богдана было принято единогласно на общем голосовании организаторов и представителей команд турнира

«Весенний хоккейный турнир проводится ежегодно. В «Авиационно-Космическом Кубке» принимают участие Герои России, Заслуженные лётчики-испытатели и космонавты: Сергей Богдан, Юрий Ващук, Марат Алыков, Андрей Алексеев, Сергей Залётин, Олег Новицкий,а также Михаил Тюрин, Юрий Лончаков и олимпийский чемпион по хоккею, чемпион мира и Европы Сергей Светлов» – поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​победителями прошлых турниров становилась команда космонавтов Московской области «НАШИ».

Читайте также:

Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования

БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги

Для обустройства спортплощадок в Егорьевске передано два участка
#турнир
#герои
#космонавты
#хоккей
#соревнования
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Чемпионат»: ХК ЦСКА определился с новым главным тренером на сезон-2024/2025
27 марта 2024, 21:05

Фото: iStock/FotografieLink

Новым главным тренером ХК ЦСКА в сезоне-2024/2025 станет Илья Воробьев. Об этом сообщает издание «Чемпионат».
Контракт нынешнего главного тренера армейцев Сергея Федорова заканчивается 30 апреля 2024 года, его сменит новый лидер команды.

В сезоне-2023/24 ЦСКА неудачно завершил борьбу за Кубок Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).

За время своей рабочей карьеры Илья Воробьев возглавлял СКА и сборную России.

Ранее сообщалось, что участники и зрители товарищеского матча между сборными Франции и Чили, который прошел на стадионе «Велодром» во французском Марселе, почтили память жертв теракта в Красногорске.


Читайте также:

Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования

Россиян, желающих посетить Олимпийские игры в Париже, предупредили о рисках инцидентов

«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Овечкин прервал голевую серию
#хоккей
#тренер
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная биатлонистка Шевнина стала чемпионкой России в гонке преследования
27 марта 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Подмосковья Полина Шевнина завоевала золото чемпионата России по биатлону в гонке преследования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Истина» преодолела 10 км за 33 минуты 27,7 секунды, уступив белоруске Анне Сола 5,9 секунды и допустив два промаха. Однако белорусские спортсмены выступали на соревнованиях вне зачёта. Поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина. Замкнула тройку призёров Виктория Сливко из Тюменской области», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по биатлону проходит с 21 марта по 1 апреля в Тюмени. В соревнованиях участвуют 56 представителей России и Белоруссии.

Читайте также:

БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги

Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира

Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку
#минспорт мо
#биатлон
#чемпионат россии
#золото
#медаль
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БК «Химки» досрочно стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги
27 марта 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» занял первое место по итогам регулярного сезона Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Химчане обеспечили себе победу в «регулярке» за четыре тура до её окончания. В турнирной таблице на их счету – 26 побед в 30 матчах и 56 очков. У ближайшего преследователя, клуба «Иркут», – 52 очка. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В символическую пятёрку чемпионата включён центровой «Химок», серебряный призёр Олимпиады 2020 в Токио в составе российской команды 3х3 Илья Карпенков.

В плей-офф Суперлиги подмосковный коллектив сыграет с командой из Ижевска «Купол-Родники». Первые матчи состоятся 1 и 3 апреля на домашней арене «Химок». Затем серия переедет на гостевую площадку. Игры запланированы на 7 и 9 апреля.

Серия продлится до трёх побед. При необходимости 13 апреля в Химках проведут дополнительную игру.

Читайте также:

Для обустройства спортплощадок в Егорьевске передано два участка

Подмосковные дзюдоисты завоевали пять медалей международного турнира

Подмосковные юниорки завоевали четыре медали первенства России по шорт-треку
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терехин назвал «Краснодар» претендентами на золото в РПЛ
27 марта 2024, 15:55

Фото: istockphoto.com/XiXinXing

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ.
«Я надеюсь, что «Динамо» сможет побороться за титул. В этом сезоне определенно есть шансы на первое место. Будет ли это дуэль с «Зенитом»? Я бы не стал списывать «Краснодар». Ушел Ивич, но футболисты остались. Уверен, что они хотят стать чемпионами и будут стараться это сделать. Эта команда вполне может продолжить уверенно набирать очки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Терехин.

Он также выразил надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Зенит», второе — «Краснодар», третье — «Динамо».

Ранее бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».

Читайте также:

Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»

Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира
#спорт
#матч
#рпл
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Масалитин предрёк проблемы ЦСКА в матче с «Сочи»
27 марта 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение о том, что команде будет сложно в предстоящем матче против «Сочи».
«ЦСКА будет тяжело, это точно. Какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе. Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то «Сочи» сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Масалитин.

Матч в рамках 21-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 30 марта.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Так, счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте.

Читайте также:

Матч Франция – Чили начался с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Молодёжная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира

Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
#спорт
#матч
#рпл
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нападающий Эндрик обошел Пеле и установил рекорд сборной Бразилии
27 марта 2024, 14:02

Фото: iStock/Rost-9D

Нападающий сборной Бразилии Эндрик забил победные голы в двух матчах за национальную команду. Он превзошел Роналдо и Пеле по времени, которое он затратил на это, пишет РИА Новости.
В играх против Испании (3:3) и Англии (1:0) Эндрик забил два победных гола. Ему потребовалось на это 49 минут. Тем самым футболист обошел по времени рекорд известного Пеле, который затратил на подобное 64 минуты, и Роналдо, который использовал 529 минут.

Эндрик на данный момент выступает за бразильский «Палмейрас», летом он присоединится к «Реалу». ​Нападающему всего 17 лет.

Ранее футбольная команда Грузии обыграла сборную Греции в серии пенальти (4:2) и впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы. На групповом этапе она встретится с Турцией, Португалией и Чехией. Украинская сборная вышла на Евро-2024 следом за Грузией.

Читайте также:

Определились последние участники чемпионата Европы по футболу

РБК: Сборная Украины по футболу обыграла Исландию и вышла на Евро

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
#футбол
#европа
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян, желающих посетить Олимпийские игры, предупредили о рисках инцидентов
Посол предупредил россиян, желающих посетить Олимпиаду, о рисках инцидентов
27 марта 2024, 13:03

Фото: iStock/Daniel Bartus

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил россиян, собирающихся посетить Олимпийские игры-2024, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что власти также создают препятствия для работы российских дипломатов в период проведения игр. Им не только запретили посещать мероприятия в рамках Олимпиады, но и не дают гарантий получения пропусков для передвижения по центру Парижа, который в этот период будет полностью перекрыт и где находятся все посольские учреждения.

Читайте также:

Кафельников: МОК не может требовать осуждения СВО от российских спортсменов

«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент

Чернышенко оценил условия участия россиян в Олимпиаде, которые выдвинул МОК
#олимпиада
#франция
#россияне
#инцидент
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф