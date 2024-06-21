Спортсмен из Московской области стал победителем Игр БРИКС по конному спорту

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Фёдор выступал в личном зачёте в разделе «Меч индивидуальный, лимоны/апельсины и пег, меч полусекции». Он набрал 79 очков и занял первое место. Второе место досталось скакуну из ЮАР Норману Йиму Мостерту, который набрал 77,5 очков. Обладателем бронзовой медали стал белорусский спортсмен Игорь Песецкий с результатом 71,5 балла», — отметили в пресс-службе.
Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани
Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС