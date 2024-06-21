Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Спортсмен из Подмосковья завоевал Кубок России по кольцевым гонкам

Спортсмен из Подмосковья завоевал Кубок России по кольцевым гонкам

21 июня 2024, 16:18
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
Победу на первом заезде третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачёте GT4 одержал спортсмен из Московской области Алексей Несов, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Алексей Несов из Королёва стал победителем. Кроме того, в этом зачёте соревнуются ещё два представителя Московской области — Светлана Горбунова и Андрей Солуковцев», — отмечается в сообщении.
В министерстве также добавили, что подмосковный гонщик Иван Овсиенко примет участие в зачёте «Супер-продакшн», а представители Московской области Сергей Валуйский, Алексей Хаиров, Кирилл Киракозов и Сергей Иевлев станут участниками зачёта «Спортпрототип CN».



Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходит на автодроме «Kazan RingCany» в столице Татарстана с 21 по 23 июня.

Читайте также:

Спортсмен из Московской области стал победителем Игр БРИКС по конному спорту

Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС

Пловцы из Подмосковья завоевали три медали на Играх БРИКС
#гонки
#кубок россии
#московская область
#медаль
#золото
#минспорта мо
#королёв
Спортсмен из Московской области стал победителем Игр БРИКС по конному спорту
21 июня 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Всадник из Московской области завоевал золото Игр БРИКС по конному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковный спортсмен Фёдор Ефимов одержал победу в соревнованиях по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг». Это произошло в рамках международных Игр стран БРИКС.

«Фёдор выступал в личном зачёте в разделе «Меч индивидуальный, лимоны/апельсины и пег, меч полусекции». Он набрал 79 очков и занял первое место. Второе место досталось скакуну из ЮАР Норману Йиму Мостерту, который набрал 77,5 очков. Обладателем бронзовой медали стал белорусский спортсмен Игорь Песецкий с результатом 71,5 балла», — отметили в пресс-службе.

Соревнования по конному спорту проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Казань», расположенном в столице Татарстана.

Читайте также:

Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани

Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС
#медали
#золото
#соревнования
#казань
#спортсмен
#юар
#конный спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный борец Емелин завоевал золото Игр БРИКС
21 июня 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Борец из Московской области Сергей Емелин завоевал золотую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках международных Игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На Играх БРИКС Сергей Емелин одержал победу над борцом из Египта Мохаммадом Фавазом, Талибшо Хайбаровым из Белоруссии и Зией Бабашовым из Азербайджана. В Финальной схватке Емелин вновь встретился с Бабашовым и снова одолел его», — говорится в сообщении.
Всего на соревнованиях по классической борьбе на Играх БРИКС представители Московской области завоевали 52 медали, из которых 27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.

В Минспорта Подмосковья также напомнили, что Сергей Емелин является чемпионом Европы и мира и призёром Олимпийских игр.

Читайте также:

Пловцы из Подмосковья завоевали три медали на Играх БРИКС

Подмосковная фехтовальщица Гудкова выиграла золото на Играх БРИКС

Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС
#спорт
#греко-римская борьба
#игры
#брикс
#медаль
#минспорта мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пловцы из Подмосковья завоевали три медали на Играх БРИКС
21 июня 2024, 12:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Еще три медали завоевали пловцы из Подмосковья на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представители Московской области завоевали три серебряные медали на соревнованиях по плаванию в Казани, где проходили международные Игры стран БРИКС.

«В мужских соревнованиях подмосковный пловец Анатолий Гусенков занял второе место на дистанции 200 метров в комплексном плавании.Ещё один представитель Московской области, Герман Зажирский, занял второе место в баттерфляе на дистанции 200 метров. Среди женщин серебряную медаль на дистанции 200 метров в комплексном плавании завоевала представительница Московской области Дарья Рогожинова», — поделились в пресс-службе.

Соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.

В столицу Татарстана приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

Читайте также:

Подмосковная фехтовальщица Гудкова выиграла золото на Играх БРИКС

Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа

Московское «Динамо» обменяет защитника Прибыльского в «Адмирал»
#медали
#медаль
#соревнования
#игры
#плавание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная фехтовальщица Гудкова выиграла золото на Играх БРИКС
21 июня 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Вторую золотую медаль завоевали подмосковные фехтовальщики на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная спортсменка Татьяна Гудкова завоевала золотую медаль в соревнованиях по фехтованию на международных Играх стран БРИКС.

«Девушка победила в личном первенстве среди женщин в дисциплине «шпага». Татьяна Гудкова стала четвёртой представительницей региона, которая завоевала золотую медаль в фехтовании на Играх БРИКС. Накануне в личных соревнованиях шпажистов золото выиграл Георгий Бруев. Фехтовальщица из Московской области Анна Соловьёва завоевала серебро в турнире рапиристок. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян заняла третье место в соревнованиях саблисток», — поделились в пресс-службе.

Соревнования по фехтованию проходят с 19 по 22 июня в Казани, в спортивном комплексе «Санкт-Петербург».

Читайте также:

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани

В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Подмосковная теннисистка Приданкина завоевала золото Игр БРИКС
#медаль
#золото
#соревнования
#серебро
#девушка
#сборная россии
#выходи во фехтование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две медали завоевали подмосковные борцы на соревнованиях Игр БРИКС
21 июня 2024, 09:36

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Две медали завоевали подмосковные спортсменки на соревнованиях Игр БРИКС по спортивной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представительницы Московской области завоевали золото и серебро на мультиспортивных международных соревнованиях «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе.

«В весовой категории до 68 кг лучшей стала Вусала Парфианович. Серебряную медаль забрала Юки Рао из Китая, а бронза досталась Анне Садченко из Белоруссии. Марина Симонян завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. В финале она уступила белорусской спортсменке Алесе Гетмановой. Бронзовая медаль досталась Винруи Хай из Китая», — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, на счету спортсменов из Московской области уже 46 медалей на Играх БРИКС — 24 золотых, 15 серебряных и 7 бронзовых.

Мультиспортивные международные соревнования «Игры стран БРИКС» по спортивной борьбе проходили 18 и 19 июня 2024 года в Казани.

Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками международной экономической группы БРИКС В столицу Татарстана приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

Читайте также:

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани

Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа

Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС
#медали
#бронза
#медаль
#золото
#соревнования
#серебро
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС в Казани
21 июня 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российские спортсмены досрочно выиграли медальный зачет Игр БРИКС, которые проходят в Казани. Они завоевали 173 золотых медали, а также 101 серебряную и 69 бронзовых медалей.
Второе место занимает сборная Белоруссии, у которой 32 золотых, 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. Третьими идут спортсмены из КНР, у них 17 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград.

В оставшиеся дни на Играх БРИКС разыграют 140 комплектов наград. При этом в двух дисциплинах не будут соревноваться белорусские атлеты.

Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Читайте также:

Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС

Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали Игр БРИКС

Легкоатлеты из Подмосковья завоевали ещё пять медалей Игр БРИКС
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренерский штаб Талалаева покинул ФК «Химки»
20 июня 2024, 22:49

Фото: сайт ФК «Химки»

Тренерский штаб Андрея Талалаева покидает футбольный клуб «Химки». Контракт с 51‑летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте команды.
«Вместе с главным тренером Талалаевым из клуба уходят тренеры Юрий Нагайцев, Сергей Рыжиков и Серджио Джовани, глава селекционного отдела Андрей Талалаев-младший, аналитик Антон Мельниченко и массажист Марат Ишмурзин», – говорится в сообщении.
В клубе поблагодарили специалистов за сотрудничество и достигнутые результаты, а также пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. По итогам сезона‑2023/24 команда стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую футбольную премьер‑лигу.

Читайте также:

Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа

В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»
#спорт
#фк химки
#тренер
#футбол
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная спортсменка Солдаткина побила рекорд мира в спортивном метании ножа
20 июня 2024, 21:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Варвара Солдаткина из Московской области установила новый мировой рекорд на чемпионате Европы по спортивному метанию ножа на дистанции 3 м среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта региона.
«Чемпионка набрала 590 баллов. Всего на чемпионате и первенстве континента подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Солдаткина, помимо золота на трёхметровой дистанции, взяла также бронзу на дистанции 5 м», – отметили в ведомстве.
Чемпионат и первенство Европы прошли в Калининграде во дворце спорта «Янтарный». Метатели соревновались в поражении мишеней с расстояния от 3 до 9 м. Главной задачей было набрать максимальное количество баллов из 600 возможных, воспользовавшись десятью сериями метаний по три попытки в каждой.

В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Греции, Сербии, Литвы и Латвии.

Читайте также:

Подмосковные пловцы стали призёрами на Играх БРИКС

В Одинцове пройдёт футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Жители Подмосковья могут поучаствовать в экстремальном забеге «Зарайский бизон»
#спорт
#минспорта мо
#чемпионат европы
#рекорд
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные пловцы стали призерами на Играх БРИКС
20 июня 2024, 18:04

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пловцы из Подмосковья завоевали первые медали на Играх БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представители Московской области открыли счёт медалям на соревнованиях по плаванию в рамках международных Игр стран БРИКС в Казани.

«В финальном заплыве на 100 метров баттерфляем подмосковный пловец Герман Зажирский показал лучшее время — 52,54 секунды. Среди женщин на дистанции 200 метров баттерфляем третье место с результатом 2 минуты 13,39 секунды заняла Дарья Рогожинова из Московской области», — поделились в министерстве.

Соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в Казани. В столицу Татарстана приехали более 4000 спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Читайте также:

В Одинцове пройдет футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Подмосковные фехтовальщики завоевали три медали Игр БРИКС

Подмосковная теннисистка Приданкина завоевала золото Игр БРИКС
#медали
#соревнования
#игры
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф