Спортсмен из Подмосковья завоевал Кубок России по кольцевым гонкам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Алексей Несов из Королёва стал победителем. Кроме того, в этом зачёте соревнуются ещё два представителя Московской области — Светлана Горбунова и Андрей Солуковцев», — отмечается в сообщении.В министерстве также добавили, что подмосковный гонщик Иван Овсиенко примет участие в зачёте «Супер-продакшн», а представители Московской области Сергей Валуйский, Алексей Хаиров, Кирилл Киракозов и Сергей Иевлев станут участниками зачёта «Спортпрототип CN».
Этап Кубка России по кольцевым гонкам проходит на автодроме «Kazan RingCany» в столице Татарстана с 21 по 23 июня.
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