Спортсмен Ольховский назвал Калинскую наиболее прогрессирующей теннисисткой

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Теннисист Андрей Ольховский заявил о впечатляющем прогрессе российской спортсменки Анны Калинской.
«Анна впечатляет своим прогрессом. Она почувствовала уверенность. Наверное, это появилось после Australian Open. В женском теннисе, наверное, только Свентек — одна из фавориток всегда. Ещё, может, сейчас Соболенко и Рыбакина. А так, любая из девушек может выступить и преподнести сюрприз на любом турнире. Думаю, Калинская может пройти дальше», — отметил в беседе с Газета.ру Ольховский.Ранее Андрей Ольховский заявлял, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.
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