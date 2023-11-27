Спортсменка из Коломны стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная спортсменка стала победительницей этапа Кубка России по шорт-треку. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап Кубка России по шорт-треку прошел 23 по 26 ноября в Уфе.
Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала золотым призером III этапа Кубка России.
Девушка опередила на 0,4 секунды соперниц из Нижегородской и Свердловской областей в забеге на дистанции 1000 метров.
Стоит отметить, что на второй этапе Кубка страны спортсменка из Московской области завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на 2000 метров.
Кроме этого, на первом этапе Фаиля была бронзовым призером в забеге на 1500 метров.
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Спортсменка Фаиля Аймалетдинова из Московской области стала золотым призером III этапа Кубка России.
Стоит отметить, что на второй этапе Кубка страны спортсменка из Московской области завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на 2000 метров.
Кроме этого, на первом этапе Фаиля была бронзовым призером в забеге на 1500 метров.
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Мира Полтева