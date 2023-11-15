Спортсменки из Мытищ стали призерами Чемпионата мира по всестилевому каратэ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Мытищинские спортсменки стали победителями чемпионата и первенства мира по всестилевому карате. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Чемпионат прошел в Орле с 6 по 11 ноября.
В соревнованиях приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из Австрии, России, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Марокко, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.
По итогам схваток чемпионата победителем чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ стала Мария Колесникова. Она является чемпионкой мира в индивидуальном зачёте и двукратным бронзовым призёром первенства мира.
Кроме этого, Мария Колесникова, Анна Серых и Кира Родионова стали золотыми призерами в групповых упражнениях среди юниоров. Также Анна серых выиграла серебро на взрослом чемпионате.
Стоит отметить, что на чемпионате мира Мария Колесникова выполнила норматив и стала заслуженным мастером спорта России.
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В соревнованиях приняли участие почти 3 тысячи спортсменов из Австрии, России, Азербайджана, Анголы, Армении, Бенина, Гвинеи, Германии, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Камеруна, Киргизии Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Марокко, Молдовы, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Южной Осетии.
Кроме этого, Мария Колесникова, Анна Серых и Кира Родионова стали золотыми призерами в групповых упражнениях среди юниоров. Также Анна серых выиграла серебро на взрослом чемпионате.
Стоит отметить, что на чемпионате мира Мария Колесникова выполнила норматив и стала заслуженным мастером спорта России.
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Мира Полтева