Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году

Фото: пресс-служба Минстроя МО
«Строительная готовность стадиона превышает 25%. На площадке заняты более 60 рабочих и три единицы техники. Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибун площадью более 3 тыс кв м, ФОКа площадью почти 2,5 тыс «квадратов» и плоскостных спортивных объектов. На трибунах смогут одновременно находиться более 1,5 тыс болельщиков», – говорится в сообщении.Также на стадионе оборудуют залы тяжёлой атлетики, единоборств, медицинские кабинеты, раздевалки, тренерские, душевые и конференц-зал.
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