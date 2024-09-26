Агент Дементьев: Иностранцы блокируют развитие хоккея в России

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом. Об этом говорится в Telegram-канале пранкеров.