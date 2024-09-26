Агент Дементьев: Иностранцы блокируют развитие хоккея в России

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Известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России.
«Я всегда говорил и говорю о том, что уровень иностранных игроков, которых привозят в КХЛ, не соответствует нашей лиге. Им предоставляют все шансы, все условия, тратят огромные деньги, уговаривают, чтобы они приехали. А в итоге лишь от некоторых из них мы получаем то, что ожидают клубы и болельщики», - поделился своим мнением Дементьев в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль. Он отметил, что сейчас у них такой возможности нет. Таким образом, Дементьев подчеркнул, что иностранные игроки блокируют развитие хоккея в России.
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