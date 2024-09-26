Экс-игрок «Акрона» Макаров: Дзюба сможет побить рекорд Кержакова

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Экс-игрок «Акрона» Сергей Макаров заявил, что Артём Дзюба сможет побить рекорд Александра Кержакова в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), играя за «Акрон».
«Cтарт "Акрона" в РПЛ как для новичка лиги неплохой. Выиграли у «Химок», «Факела». Что касается рекорда Кержакова, к которому близок Артём Дзюба в этом сезоне, он успеет его побить. Он много забивает за сезон, думаю, пять забьёт даже в «Акроне», — сказал Макаров в интервью Metaratings.ru.
Напомним, «Акрон» находится на 11 строчке в таблице РПЛ после девяти матчей, набрав восемь баллов. За карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов, что на четыре меньше, чем Кержаков.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона»
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