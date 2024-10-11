Масалитин раскрыл, с кем могла бы сыграть сборная РФ

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что российская национальна команда в условии отсутствия матчей со сборными других стран могла бы сыграть с молодёжной сборной.
«Если нет сборных, с которыми можно сыграть, можно было бы вызвать ребят из молодёжной команды, сыграть с ними. И с клубом можно сыграть. Но тогда не надо проводить двухнедельный сбор. Можно было бы собраться на 2-3 дня и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.
А полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказал мнение о том, что качество РПЛ сейчас упало.
«Если по-честному говорить, качество упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных спортсменов», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Глебов.
Ранее Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.
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