Экс-футболист Егор Титов назвал сроки возвращения России на международную арену

Егор Титов (Фото: РИА Новости/Александр Ступников)
Российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия во всех турнирах, проводимых международными федерациями, и лишь кое-где допускаются в качестве нейтральных атлетов. О перспективах полноценного возвращения на мировую арену спортсменов и команд из России высказался бывший полузащитник футбольного Спартака и национальной сборной Егор Титов.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru он напомнил об идее проведения матчей между лучшими игроками и командами заокеанской Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, где играют клубы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Такую возможность обсуждали во время телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Он признался, что сам любит хоккей и болеет, естественно, за московский «Спартак», поэтому, если такие матчи состоятся и его одноклубники будут в них участвовать, то он обязательно пойдёт поболеть за них на стадион.
Бывший капитан футбольного «Спартака» также не исключил, что возрождение таких суперсерий между хоккеистами НХЛ и КХЛ станет дополнительным и решающим толчком для возвращения всего российского спорта, всех спортсменов и команд из России на крупные официальные международные турниры.
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«Я родился в СССР и помню все эти игры наших ведущих клубов против НХЛ. Была сенсация, полные трибуны, каждый матч — как финал. Сегодня это уже политический ход, чтобы в международных отношениях показать, что мы на правильном пути», — сказал бывший футболист.
Он признался, что сам любит хоккей и болеет, естественно, за московский «Спартак», поэтому, если такие матчи состоятся и его одноклубники будут в них участвовать, то он обязательно пойдёт поболеть за них на стадион.
Бывший капитан футбольного «Спартака» также не исключил, что возрождение таких суперсерий между хоккеистами НХЛ и КХЛ станет дополнительным и решающим толчком для возвращения всего российского спорта, всех спортсменов и команд из России на крупные официальные международные турниры.
«МОК подчиняется американцам, там главные спонсоры. Уверен, что в ближайшие полгода российский спорт начнёт возвращаться на международную арену. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде. Может, Россия сыграет и там, почему бы и нет?» — заключил Егор Титов
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Александр Бойцов