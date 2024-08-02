Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»

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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в XXI веке матчем стала игра против «Оренбурга».
«Первая игра с «Оренбургом» была втягивающей для Станковича, знакомством с командой и чемпионатом. Это был худший матч «Спартака» в XXI веке, который я видел. Таким разобранным и неготовым выглядел «Спартак». Станкович быстро учится, он сумел перезарядить команду, и в следующих матчах с «Химками» и неоптимальным составом с «Динамо» они выглядели по-другому», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Булатов.
Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказывал мнение о том, что команде полезно было бы усилить полузащиту.
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