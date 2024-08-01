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Кузьмичёв раскрыл, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Кузьмичёв посоветовал усилить полузащиту
01 августа 2024, 19:35
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв заявил, что команде полезно было бы усилить полузащиту.
«Я бы сосредоточился на опорном полузащитнике, который будет один в этой зоне, чтобы мог перемещаться, чтобы от него шло начало атаки. Поэтому опорный полузащитник такого плана нужен. И вопрос, который у всех болельщиков – это качество крайних защитников. Рябчук две игры вполне достойно смотрелся. Возможно, он сможет выйти на новый уровень», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Отмечается, что «Спартак» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.



Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро.

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#спартак
#рпл
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#футбол
#спорт
Спортэксперт Артюхин назвал Кузнецова величайшим мастером
01 августа 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин в комментарии возможного перехода экс-форварда «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА отметил его профессионализм и мастерство.
«Его возвращение — это такая сенсация. Хорошо для популяризации нашего хоккея и, в том числе, для болельщиков. Это мастер величайший, и у него все должно получиться. У Кузнецова ещё хороший возраст. Какие-то факторы будут влиять — в каком клубе он будет играть, с какими партнёрами. Ему надо будет перестроиться после североамериканского хоккея, но я в нем не сомневаюсь. Думаю, он будет один из лидеров нашего чемпионата», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Артюхин.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист Валерий Каменский может стать Почётным гражданином Московской области.

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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев отметил талант Москвичева
01 августа 2024, 19:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что голкипер команды Богдан Москвичев является очень сильным игроком.
«Очень надеюсь, что Богдан все свои качества покажет в течение этого сезона. То, что уже сейчас видно по тренировкам — это очень сильный вратарь. Тренировки очень информативны, на них видно потенциал. Для вратаря основной момент, чтобы не было психологических факторов, которые могут тебя сломать. Будет ли Богдан играть только в Кубке? Как сложится», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Андреев.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев высказывал мнение о том, что в настоящее время наиболее креативными спортсменами в РПЛ являются Максим Глушенков, Сергей Пиняев, а также бразильский полузащитник Бителло.

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#тренировки
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#рпл
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Стало известно о заинтересованности «Крыльев Советов» Джикией
01 августа 2024, 18:48

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

«Крылья Советов» проявили интерес к футболисту Георгием Джикией.
Как уточняет Metaratings.ru, сам спортсмен пока не принял решение по поводу клуба. Отмечается, что Георгий Джикия пока рассматривает все варианты и выбирает лучший.

Напомним, Георгий Джикия покинул «Спартак», за который играл с 2017 года и в составе которого он провёл 215 матчей. Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не намерен улучшать предложение «Спартаку» по возможному трансферу нападающего Александра Соболева. До этого переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» СМИ оценивался 8-9 мл евро.

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#спортсмен
#футболист
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Юные спортсмены из Клина приняли участие в открытии футбольного Кубка России
01 августа 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Воспитанники спортклуба «Химик Юниор» из городского округа Клин братья Никита и Даня Островские стали участниками церемонии открытия Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Соревнования открыл матч между командами «Спартак» и «Динамо». Юные футболисты из Клина выводили на игру Антона Зиньковского и Манфреда Угальде и, видимо, зарядили их на очень хорошую игру», — говорится в сообщении.
Отмечается, что именно Угальде забил первый год матча, а Антон Зиньковский проявил себя как один из самых активных игроков на поле.

В клубе «Химик Юниор» братьям Островским пожелали брать пример с лучших игроков российского футбола и проявлять упорство в достижении своих целей.

Игра между «Спартаком» и «Динамо» в рамках Кубка России по футболу состоялась 31 июля и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Спартака».

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#клин
#футбол
#кубок россии
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Итальянка в слезах снялась с боя против не прошедшей гендерный тест боксёрши
01 августа 2024, 16:33

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, отказалась от продолжения боя 1/8 финала олимпийского боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже через 46 секунд после её начала. Ранее её соперница из Алжира не прошла гендерный тест и не была допущена до чемпионата мира.
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Линь Юйтин с Тайваня в женском олимпийском турнире по боксу, сообщает «Спортбокс.ру». Обе спортсменки на чемпионате мира 2023 года не смогли пройти гендерный тест, который показал наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный тестостерон.

Уже на первой минуте боя итальянка получила несколько чувствительных ударов, после одного из которых у неё на подбородке расстегнулся ремешок защитного шлема. Карини отошла в свой угол, после чего отказалась от продолжения боя с бывшим мужчиной. На глазах спортсменки выступили слёзы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что это не было «соревнование на равных». Следует отметить, что боксёрские соревнования на Олимпиаде проводит специально созданное МОК подразделение, так как Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, была исключена из олимпийского движения.

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#тест
#бокс
#соревнования
#министр
#мок
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«Медаль с рукой в кармане»: Турок взял серебро в стрельбе на Олимпиаде и стал мемом
Турок Дикеч стал звездой интернета, выиграв «серебро» Олимпиады без экипировки
01 августа 2024, 16:11

Фото: istockphoto/rlat

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал настоящей звездой социальных сетей после своего выступления на Олимпиаде в Париже. Он завоевал серебряную медаль в соревнованиях смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета.
Восхищение болельщиков вызвал не сам факт получения первой в своей карьере олимпийской медали 51-летним турком, а то, как именно он это сделал, сообщает Sport24.ru. Приехав на свою уже пятую Олимпиаду, Дикеч, видимо, решил положиться на Всевышнего и особо не напрягаться, а, напротив, максимально расслабиться.

Он пренебрёг специальной экипировкой, которой обычно пользуются стрелки, вёл огонь в своих повседневных очках, а вовсе не специальных, с антибликовыми линзами. Вместо профессиональных наушников шумоподавления в уши турецкий стрелок вставил маленькие «бабушкины» беруши. Одет Дикеч был в обычную и даже, кажется, слегка мятую футболку, стрелял «на расслабоне», вальяжно засунув одну руку в карман.

Публика была в восторге от внешнего вида и поведения турецкого стрелка. Наградой за его «стрельбу на чилле» стала серебряная медаль Олимпиады, которую он и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции.

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#медаль
#олимпиада
#стрельба
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На Кубок Акинфеева приедут команды стран СНГ и новых регионов
01 августа 2024, 15:29

Фото: пресс-службе Минспорта МО

В Химках с 18 по 21 августа пройдёт VI Кубок Игоря Акинфеева по футболу. В этом году турнир вновь расширяет географию, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Впервые турнир проводился в 2018 году с участием детских клубов Московской области. В этом сезоне к соревнованиям присоединятся команды из стран СНГ и новых регионов, включая клубы «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория)», – уточнили в министерстве.
За главный трофей сразятся ведущие академии страны - ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и другие.

Кроме традиционного футбольного турнира участников ждут две традиционные игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол – это авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой. Кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.
«Рад, что уже в шестой раз нам удается провести этот турнир. Благодарю за помощь и поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва, всех партнеров, включая информационных. Наша цель – не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов. В этом году турнир подтвердил международный статус. Надеемся, что он будет собирать всё больше регионов и стран-участников», – сказал Акинфеев.
Матч-открытие состоится на стадионе «Новые Химки» 18 августа, а финал пройдёт на стадионе «Родина» 21 августа.

Зрители и юные футболисты смогут поучаствовать в розыгрышах ценных призов и различных интерактивах.

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#дети
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Представитель Подмосковья установил рекорд России в пожарно-спасательном спорте
01 августа 2024, 14:59

Фото: пресс-службе Минспорта МО

Фёдор Фроловский из Московской области установил новый рекорд страны на соревнованиях, организованных в рамках первенства и чемпионата МЧС Росси по пожарно-спасательному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Представитель Московской области Фёдор Фроловский. одержал победу и установил рекорд в первом виде программы — штурмовой лестнице — в состязаниях юношей старшей возрастной группы в финальном забеге», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что результат Фроловского составил 10,06 секунды — это новое высшее достижение России в этом виде спорта.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту проводятся в Йошкар-Оле. Они стартовали 31 июля и продлятся до 3 августа. Юниоры и взрослые участники из Московской области занимают призовые места.

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#спорт
#мчс
#медаль
#рекорд
#московская область
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Единственный российский пловец на Олимпиаде Сомов завершил выступления
01 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Единственный представитель России в плавательных дисциплинах Евгений Сомов завершил выступления на Олимпиаде в Париже. Он не смог пробиться в полуфинал в плавании вольным стилем на 50 метров.
Сомов был первым россиянином, вышедшим на старт соревнований в рамках Олимпийских игр. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров брассом он занял 13-е место и пробился в полуфинал. Однако в финал ему выйти не удалось, во втором заплыве он уступил собственному результату на предварительной стадии и не попал в восьмёрку, которая разыграла медали.

Изначально предполагалось, что Сомов выступит только на этой дистанции, но он заявился ещё на 50 метров кролем. Здесь 25-летнему спортсмену, живущему и и тренирующемуся в США, не удалось преодолеть предварительную стадию. Таким образом, Сомов, вслед за теннисистами-одиночниками и велосипедистами, отправляется домой.

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