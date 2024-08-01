Кузьмичёв раскрыл, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

Итальянка Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 килограммов, отказалась от продолжения боя 1/8 финала олимпийского боксёрского турнира на Олимпиаде в Париже через 46 секунд после её начала. Ранее её соперница из Алжира не прошла гендерный тест и не была допущена до чемпионата мира.