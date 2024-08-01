Кузьмичёв раскрыл, какую позицию нужно усилить «Спартаку»

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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв заявил, что команде полезно было бы усилить полузащиту.
«Я бы сосредоточился на опорном полузащитнике, который будет один в этой зоне, чтобы мог перемещаться, чтобы от него шло начало атаки. Поэтому опорный полузащитник такого плана нужен. И вопрос, который у всех болельщиков – это качество крайних защитников. Рябчук две игры вполне достойно смотрелся. Возможно, он сможет выйти на новый уровень», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.Отмечается, что «Спартак» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры о покупке защитника Маркиньоса и предлагает игроку зарплату 1,2 млн евро.
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Мелисса Тимофеева