Студент из Коломны выиграл Первенство Московской области по лыжным гонкам

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет проводили в Красногорске.
По итогам гонки Андрей Зубков — студент Коломенского аграрного колледжа занял первое место Первенства Московской области.
Стоит отметить, что в соревнованиях ЦФО коломенский спортсмен занял восьмое место.
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По итогам гонки Андрей Зубков — студент Коломенского аграрного колледжа занял первое место Первенства Московской области.
«Благодаря этой победе, студенту присвоено звание «Мастер спорта по лыжным гонкам». Это звание — не только престижная награда, но и признание высоких спортивных достижений. Стоит отметить, что в декабре прошлого года Андрей выполнил условия для присвоения звания «Мастер спорта по биатлону». Поздравляем Андрея с этим ярким успехом и желаем ему дальнейших побед и достижений в спорте», — поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что в соревнованиях ЦФО коломенский спортсмен занял восьмое место.
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Мира Полтева