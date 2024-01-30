В соревнованиях по автокроссу в Раменском примут участие 50 гонщиков

Фото: пресс-служба Минспорта МО
50 спортсменов станут участниками соревнований по автокроссу среди взрослых, юниоров и детей, которые проведут в субботу, 3 февраля, на трассе «Игумново Кросс» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Состоится чемпионат и первенство Москвы и Московской области «Кубок Kramar Motorsport». Соревноваться будут представители Московской области, столицы, Набережных Челнов, Тверской области и Твери, Рязани, Ульяновска, Казани, Краснодара, а также гонщики из Сочи и Ржева», — отмечается в сообщении.Квалификации начнутся в полдевятого утра. Вход для зрителей свободный. На мероприятии будет работать полевая кухня, кроме того, планируется организовать катания на ватрушках и лошадях.
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