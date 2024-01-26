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Ступинский ХК «Капитан» отметит 25-летие гала-матчем со звёздами спорта и искусства

26 января 2024, 21:54
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

27 января ступинская хоккейная команда «Капитан» проведёт гала-матч в честь 25-летия со дня основания с участием легендарных спортсменов и актёров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На лёд дворца спорта имени Боброва выйдут прославленные хоккеисты Алексей Касатонов, Сергей Немчинов, футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв и Роман Широков, а также актёры Марат Башаров, Станислав Ярушин, Арарат Кещян и другие», – говорится в сообщении
Почётным гостем станет двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по хоккею Борис Майоров.


Зрителей ждут выступление эстрадных коллективов, детская анимация и розыгрыш призов.

Вход свободный. Желающим получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами, а также стать участником благотворительной лотереи и выиграть ценный приз от ХК «Капитан» нужно приобрести билет для выхода на лёд по окончании матча. Количество билетов ограничено.

В официальном сообществе хоккейной команды в соцсети VK проходит онлайн-розыгрыш билетов для выхода на лёд, а также атрибутики клуба. vk.com/hc_kapitan

Матч начнётся 27 января в 16 часов.

Место проведения матча: Московская область, Ступино, проспект Победы, вл .8, стр.1.

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Две подмосковные команды заняли места на пьедестале чемпионата России по индорхоккею
26 января 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки «Динамо-Электростали» стали победительницами чемпионата России по индорхоккею среди женских команд. Серебряные медали турнира завоевали представительницы «СШОР по игровым видам спорта» из Щёлкова, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В этом году турнир проходил в один тур с групповым этапом и плей-офф. За награды турнира боролись «Динамо-Электросталь», «Восток» (Москва), сборная Свердловской области, СШОР по ИВС (Щёлково) и «КСШОР Спартак» (Москва).

За два дня подмосковные команды провели по четыре игры и подошли к финалу претендентами на титул. В решающем матче хозяйки разгромили гостей из Щёлкова со счётом 11:0.

Чемпионат России по индорхоккею среди женских команд проходил с 24 по 26 января в Электростали.

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#минспорт мо
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#хоккей
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#московская область
#подмосковье
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Футболист Кузнецов об игре сборной России: «Нет стабильности»
26 января 2024, 17:11

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказал мнение о том, что в товарищеских матчах сборная России не действовала на пределе, а также не демонстрировала стабильности в игре.
«В играх, которые я смотрел, был разный состав. Нет стабильности. Команда не действовала на пределе. Это говорит о том, что может быть недооценивали соперника. Это то, что мне бросалось в глаза. Плохая организация игры, плохая реализация моментов», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузнецов.

Экс-тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказывал мнение о том, что руководителям клубов российского футбола необходимо заниматься развитием спорта непрерывно и постоянно. Кроме этого, он добавлял, что нельзя доверять управление спортом людям, которые в нём ничего не понимают.

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Журналист Каптейнс спрогнозировал непростую адаптацию Угальде в РПЛ
26 января 2024, 16:59

Фото: istockphoto.com/artisteer

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс предположил, что футболисту Манфреде Угальде, который должен в скором времени перейти в «Спартак», будет непросто адаптироваться в Российской премьер-лиге.
При этом, Каптейнс счёл спортсмена талантливым игроком.

«Угальде — талантливый молодой футболист, физически крепкий, забивной. Но адаптироваться в РПЛ ему будет непросто. На мой взгляд, нет такого, что Манфред подходит только под систему «Твенте» и в другом клубе он погаснет. Но Эредивизи и РПЛ — очень разные чемпионаты. Угальде предстоит много работать над собой, чтобы удачно заиграть в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каптейнс.

Отмечается, что, по информации нидерландских СМИ, футболист перейдёт в «Спартак» за €15 млн.

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#спартак
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Юрген Клопп: Моё будущее связано с жизнью, а не с «Ливерпулем»
Главный тренер «Ливерпуля» Клопп покинет команду по окончании сезона
26 января 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главный тренер футбольной команды «Ливерпуль» объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона. Он также добавил, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем.
Как сообщает пресс-служба английского клуба, немецкий специалист довольно самонадеянно заявил, что знает, что не будет уволен, независимо от результатов команды, поэтому вынужден был принять непростое решение об уходе самостоятельно.

«Наверное, я просто хочу пожить обычной жизнью, понять наконец, что это такое — жизнь. Если вы спросите, буду ли я снова тренером, прямо сейчас я отвечу: «Нет!», — сказал Клопп.

Он сравнил себя с автомобилем, в котором со временем иссякает бензин, а некоторые детали изнашиваются. Немецкий наставник вспомнил, что, подписав новый контракт, был на седьмом небе от счастья, но потом понял, что его ресурсы не безграничны. Тренер не исключил, что позже, возможно, вернётся к своей профессии, но однозначно заявил, что никогда не возглавит ни один из английских клубов.

«Я слишком люблю и уважаю "Ливерпуль"», — сказал Клопп.

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#контракт
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Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open, отыгравшись с 0:2 по партиям
26 января 2024, 16:06

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и третий игрок мирового рейтинга ATP Даниил Медведев вышел в финал первого в нынешнем году турнира «Большого шлема» Australian Open. На пути к главному матчу он сломил сопротивление выступающего за Германию Александра Зверева.
В личных встречах между соперниками преимущество перед матчем было на стороне российского теннисиста — 11:7. Да и в рейтинге он выше Зверева, правда, всего на три позиции — Зверев занимает шестую строчку в мировой табели о рангах. В 2023 году в шести встречах пять раз победу праздновал Даниил. Правда, эта единственная победа немца пришлась на финальный матч итогового турнира лучших игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ни на одном из четырёх турниров «Большого шлема» теннисисты между собой ранее не встречались.

Первую партию немец начал очень мощно и повёл 4:1. Медведев силой характера и точными действиями превратил неприятный для себя счёт в 4:4, но сет остался за Зверевым — 7:5. Во второй партии лучший теннисист России показывал отличный и стабильный теннис, но Александр, казалось, совсем перестал ошибаться и выиграл сет со счётом 6:3. Права на ошибку у россиянина больше не было. Конечно, он совершал их, но не обошёлся без оплошностей и соперник. В итоге при счёте 6:6 по геймам пришлось играть тай-брейк, в котором сильнее оказался россиянин — 7:4.

Четвёртая партия развивалась по похожему сценарию. Соперники были достойны друг друга и им снова пришлось выяснять отношения в укороченном гейме при счёте 6:6. Здесь немецкий теннисист повёл 5:4 и был в одном мяче от сет-бола, причём имея две свои подачи. Но их обе взял россиянин! Свою подачу Даня взял уверенно, сравняв счёт по партиям.

В решающем сете Медведев сумел взять подачу соперника и, удерживая свою, довёл дело до счёта 5:3 в свою пользу. Правда, подавал Зверев, но это россиянина не смутило. Он ещё раз взял гейм на подаче немца, а с ним и путёвку в финал турнира — 6:3 в решающей партии. В финале российский теннисист встретится с Янником Синнером из Италии, который в другом полуфинальном матче выбил из турнира первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

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У центра спортподготовки Московской области появился собственный гимн
26 января 2024, 15:58

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

У Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №5 Московской области появился гимн. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Гимном стала песня жителя городского округа Химки Алексея Ветрова — «Оранжевый мяч», которую он написал к юбилею центра.

«14 января нашему Центру исполнилось 10 лет. На празднике мы впервые коллективно послушали эту песню. Всем понравилась ритмичная мелодия и, конечно, слова, в которых сказано про все наши команды, включая молодёжную команду, Высшую лигу и отделение по баскетболу 3х3. И мы решили пригласить автора композиции Алексея Ветрова на тренировку нашей команды, чтобы он исполнил эту песню уже для ребят и лично познакомился с ними», — подедилась гендиректор ЦСП №5 Татьяна Аратова.

Стоит отметить, что для автора песни сотрудники специально организовали мастер-класс по штрафным броскам и подарили памятные сувениры.

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Стартует четвертый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
26 января 2024, 15:37

Фото: istock / FabrikaCr

В России пройдет четвертый Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Мероприятие проводит АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
«Ты в игре» способствует росту соревновательной активности, повышению количество людей, которые вовлечены в регулярные занятие физкультурой и спортом.

Заявки на конкурс принимаются до 11 февраля. В период с 28 марта по 12 апреля заявки будут оцениваться, по результатам чего будут определены финалисты. Обучение будет проходить с 15 по 21 апреля, а с 22 по 26 апреля состоится защита проектов и выбор победителей.

30 апреля в Москве пройдет награждение лауреатов. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте тывигре.рф.

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#рф
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Первая ракетка мира Джокович проиграл в полуфинале Australian Open-2024
26 января 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Лидер мирового рейтинга ATP серб Новак Джокович уступил в 1/2 финала первого в нынешнем году турнира «Большого шлема». Молодой итальянец Янник Синнер, занимающий четвёртую строчку в мировой классификации.
Матч закончился со счётом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 в пользу итальянского теннисиста. Результат встречи нельзя назвать слишком неожиданным, отмечает «Чемпионат.ком». Синнер находится сейчас в фантастической форме. Достаточно сказать, что третий сет, выигранный Джоковичем в этой игре на тай-брейке, стал единственным проигранной итальянцем по ходу всего турнира. Напомним, в 1/4 финала Синнер обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

36-летний Джокович философски отнёсся к своему поражению, выразив надежду, что сумеет выступить на Открытом чемпионате Австралии ещё как минимум один раз. Синнера же в финале ждёт победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Зверевым, выступающим за Германию. После двух сетов в этом матче впереди немецкий теннисист со счётом 2:0 (7:5, 6:3).

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#турнир
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Подмосковные жители могут принять участие в конкурсе «Россия — футбольная страна»
26 января 2024, 12:09

Фото: istockphoto / matimix

Жители Подмосковья могут стать участниками конкурса «Россия — футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе все желающие могут до 4 февраля 2024 года.

«Всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» стартовал 10 декабря 2023 года. Мероприятие проводится уже четвертый год. На сегодняшний день в РФС зарегистрировано уже 415 заявок. Авторы и организаторы футбольных проектов в Московской области могут подать заявку до 4 февраля и заявить о своей инициативе на всю страну», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что конкурс проводится в восьми основных номинациях и одной дополнительной. Общая сумма призового фонда составляет 7,55 млн рублей. Победители и призеры каждой номинации получат 350 тысяч, 300 тысяч и 250 тысяч рублей в соответствии с местом.

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