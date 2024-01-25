Костюмированный забег проведут в рамках «Лыжни России – 2024»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В рамках «Лыжни России – 2024» в Подмосковье состоится традиционный костюмированный забег.Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
42 Всероссийская «Лыжня России – 2024» состоится 10 февраля в городском округе Химки.
Стоит отметить, что также специальный приз можно будет получить в категории «Самый красивый участник», в котором все желающие смогут проявить свои креативные способности. Подробности участия в забеге можно найти на официальном сайте мероприятия.
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«Принять участие в костюмированном забеге может любой желающий – возрастных ограничений нет. Участникам необходимо преодолеть дистанцию отдельно от основного масс-старта, встав на лыжню в необычном костюме на выбор участника: от спортивной ретро-классики, до карнавальных нарядов. Победитель и призеры будут определены по времени прохождения дистанции. Их наградят кубками и медалями, а также вручат специальные подарки», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева