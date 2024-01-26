Саночники из Подмосковья завоевали девять медалей на Кубке памяти Леонида Гарта

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две бронзовые, три серебряные и четыре золотые медали завоевали спортсмены, представляющие Московскую область, на Кубке памяти Леонида Гарта — всероссийских соревнования по санному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото подмосковной сборной принесли Олеся Михайленко и Виктория Демченко в заездах «двухместные сани» и «двухместные сани, спринт», а также Дарья Олесик в дисциплинах «одноместные сани» и «одноместные сани, спринт», — говорится в сообщении.Серебряные медали получили Павел Репилов («одноместные сани, спринт») и Виктория Демченко («одноместные сани, спринт»). Кроме того, сборная Подмосковья заняла второе место в эстафете.
Турнир проводился в Сочи 24-25 января.
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