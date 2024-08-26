Суд обязал вратаря «ПСЖ» выплачивать четверть дохода на содержание дочери

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Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда Москвы. Согласно ему, голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обязан выплачивать бывшей жене 25% всех доходов на содержание дочери.
Клуб, являющийся лидером французского футбола, объявил о подписании контракта с 25-летним российским вратарём 14 июня, напоминает ТАСС. По данным СМИ, сумма контракта составляет 20 миллионов евро. Тогда же появилась информация, что игроку закрыт выезд из России из-за долгов по алиментам. 20 июня запрет на выезд Сафонова был снят. Приставы взыскали с футболиста почти 60 миллионов рублей задолженности.
В «ПСЖ» основным вратарём является итальянец Джанлуиджи Доннарума. Сафонов пока не провёл за новый клуб ни одного официального матча. Не исключено, что он будет играть за парижан только в Кубке Франции и еврокубках, как это практикуется во многих зарубежных командах.
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Александр Бойцов