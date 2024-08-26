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Суд обязал вратаря «ПСЖ» выплачивать четверть дохода на содержание дочери

26 августа 2024, 19:47
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда Москвы. Согласно ему, голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов обязан выплачивать бывшей жене 25% всех доходов на содержание дочери.


Клуб, являющийся лидером французского футбола, объявил о подписании контракта с 25-летним российским вратарём 14 июня, напоминает ТАСС. По данным СМИ, сумма контракта составляет 20 миллионов евро. Тогда же появилась информация, что игроку закрыт выезд из России из-за долгов по алиментам. 20 июня запрет на выезд Сафонова был снят. Приставы взыскали с футболиста почти 60 миллионов рублей задолженности.

В «ПСЖ» основным вратарём является итальянец Джанлуиджи Доннарума. Сафонов пока не провёл за новый клуб ни одного официального матча. Не исключено, что он будет играть за парижан только в Кубке Франции и еврокубках, как это практикуется во многих зарубежных командах.

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Злодеев поделился впечатлениями по итогу Кубка Блинова
26 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/Anton Vierietin

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Злодеев подвёл итоги Кубка Блинова и отметил положительные впечатления от соревнований.
«Впечатления от турнира положительные. Отработали на играх то, что делали на тренировках. В каких-то матчах мы проиграли. Но главное, что у нас был прогресс от игры к игре. Каждый понимает, что предсезонные игры закончились. К первому матчу чемпионата надо быть готовым на 100%. Атмосфера на турнире была потрясающая, благодарю болельщиков», – рассказал в беседе с «РБ Спорт» Злодеев.

Он подчеркнул, что на каждой игре чувствовалась поддержка зрителей, что очень ценно.

Ранее нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.

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#спорт
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Верба заявил об уникальном таланте Ткачева
26 августа 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Нападающий «Авангарда» Марк Верба заявил о том, что лидер команды Владимир Ткачев обладает уникальным талантом.
Так он прокомментировал и охарактеризовал игру спортсмена.

«За счёт таланта и колоссального количества работы. По мне, это тот хоккеист, который отличается в плане одарённости от всех остальных. Такие рождаются иногда. Он видит какие-то вещи немножко по-другому, нежели мы. Для него все это дается легче. Там, где я не вижу какой-то передачи, он видит три. Поэтому он действительно талант и работоспособный парень», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Верба.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.

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#спорт
#клуб
#игры
#хоккей
#таланты
#спортсмены
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Балахнин объяснил победу «Локомотива» над «Ростовом»
26 августа 2024, 19:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил, что победа «Локомотива» над «Ростовом» была предсказуемой, поскольку игроки первых были быстрее и в определённом смысле опаснее.
«Я говорил, что «Локомотив» будет фаворитом. Он сейчас выглядит очень прилично и полностью переиграл «Ростов». Москвичи были быстрее, опаснее, больше угрожали воротам и выглядели интереснее соперников. На мой взгляд, «Локомотив» выиграл по делу», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.

А вот бывший главный тренер сборной России Валерий Непомнящий высказал некоторые опасения по поводу команды.

«Несмотря на то, что «Локомотив» взлетел на первую строчку, я вижу, что там у скамейки нет глубины. Быть первым до десятого тура — это не совсем необычное дело. Что касается молодёжи, то их слабой стороной является нестабильность, опытные же игроки могут держать один уровень. Поэтому я боюсь, что в «Локомотиве» рано или поздно игроки начнут выпадать из состава», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Непомнящий.

Ранее Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.

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#тренер
#рпл
#футбол
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Балахнин объяснил закономерность лидерства «Локомотива» в РПЛ
26 августа 2024, 19:15

Фото: iStock/WorSangJun

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявил о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.
«Лидерство «Локомотива» закономерно, они играют хорошо. Но это стечение обстоятельств — в другом матче играли «Спартак» и «Зенит», где петербуржцы потеряли очки. Но «Локомотив» действительно выглядит прилично. Даже лишившись нескольких ведущих футболистов, они не потеряли своей игры и не утратили свежести», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Балахнин.

До этого бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв усомнился в уходе из команды Алексея Батракова.

«Уверен, что в ближайшее время трансфера Батракова из «Локомотива» не произойдёт. Игрок с шести лет находится в системе «Локомотива» и для него это первый сезон в основе, и мы увидим нового лидера команды», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Кузьмичёв.

Ранее бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявлял, что интрига в РПЛ появится в том случае, если «Спартак» одержит победу в матче с «Зенитом».

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#лидерство
#рпл
#игры
#футболист
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В Подмосковье до конца года введут девять обновлённых футбольных стадионов
26 августа 2024, 18:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье до конца года планируют ввести в эксплуатацию девять модернизированных футбольных стадионов. Они расположены в Пушкине, Дзержинском, Волоколамске, Клину, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Рузе, а также в посёлках Свердловский городского округа Лосино-Петровский и Быково Раменского городского округа.
Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«Большую программу делаем по футбольным стадионам. Мы для себя разработали два проекта, по которым идём уже второй год: поле с подогревом и поле без подогрева. В Московской области всего 194 полноразмерных поля 90 на 60. 22 из них мы уже сделали, 48 сделаем до конца 2028 года. Хотим системно привести всю эту инфраструктуру в полный порядок. В середине сентября планируется открытие полей без подогрева, а в середине октября в планах – три поля с подогревом», – рассказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
По словам Абарёнова, в их числе – стадион в Дзержинском, который очень ждут. Это центральный стадион города.

Он отметил, что в 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.

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#московская область
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Умер экс-тренер английской сборной по футболу Свен-Еран Эрикссон
Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон умер на 77-м году жизни
26 августа 2024, 18:34

Фото: istockphoto/master1305

На 77-м году жизни скончался экс-главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон, пишет издание The Guardian.
Уточняется, что спортсмен ушел из жизни в понедельник, 26 августа, в окружении родственников. Эрикссону диагностировали онкологию поджелудочной железы в терминальной стадии. Шведский футбольный союз выразил соболезнования близким умершего.

Эрикссон тренировал сборную Мексики, Англии, «Манчестер-Сити» и других футболистов. Команды, которыми он руководил, завоевывали чемпионство Португалии, Италии, получали Кубки стран.

К слову, в минувшую пятницу, 23 августа, на 60-м году жизни скончался тренер по теннису Петер Лундгрен. Причины смерти неизвестны.

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#футбол
#смерть
#тренер
#новости
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Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» завоевали серебро чемпионата России
26 августа 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряные медали выиграли спортсменки из подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на десятом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Волейболистки Дарья Павлова и Анастасия Барсук из команды «Заречье-Одинцово» успешно прошли все этапы турнира и только в финале уступили дуэту из столичного «Динамо» — Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой.

«Наши девочки под чутким руководством Натальи Урядовой в очередной раз показали высокое мастерство, профессионализм и стремление к победе. Боролись до конца, но удача, к сожалению, оказалась не на нашей стороне», — прокомментировал результаты турнира депутат Госдумы Сергей Колунов.
Он добавил, что серебряные медали — тоже достойный результат, а также выразил уверенность, что в следующий раз подмосковные волейболистки поднимутся на высшую ступень пьедестала.

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#волейбол
#одинцовский городской округ
#чемпионат россии
#серебро
#медали
#минспорта мо
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Рузская «Карусель» выиграла чемпионат России по софтболу
26 августа 2024, 13:47

Команда из Рузского городского округа «Карусель» стала победителем чемпионата России по софтболу. Финальный этап соревнований проходил в подмосковном посёлке Тучково с 17 по 25 августа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В полуфинале за награды боролись четыре команды – «Карусель», «Московия», ОСШОР и «Индианс». В финальном матче рузские девушки играли с московской командой «Индианс». За пять иннингов они разгромили соперниц со счётом 10:3. Второе место заняла команда «Индианс», третье – ОСШОР», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, впереди – финал Кубка России, который пройдёт в посёлке Тучково Рузского городского округа с 4 по 12 сентября.

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#спорт
#рузский городской округ
#чемпионат россии
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#московская область
#соревнования
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В Московской области в 2024 году планируют ввести 24 объекта спорта
26 августа 2024, 13:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2024 году в Подмосковье рассчитывают ввести 24 объекта спорта.
Такие данные привёл министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«У нас на сегодняшний день 33 объекта спорта строятся, находятся на стадии реконструкции или капитального ремонта. В их числе – 21 стадион и семь бассейнов. В этом году планируется ввести 24 объекта спорта. Новыми объектами спорта будут обеспечены пять городских округов. В 18 муниципалитетах появятся спортивные объекты после капремонта», – сказал министр на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Абарёнов добавил, что были проанализированы запросы жителей. Порядка 610 тыс. человек живут в шаговой доступности от этих объектов спорта.
«На сегодняшний день три объекта – в стадии строительной готовности свыше 80%, в том числе ФОК «Можайский», который уже открыт, готовность 11 объектов составляет от 40% до 80%, готовность трёх объектов – менее 40%», – добавил глава подмосковного Минспорта.
Дмитрий Абарёнов добавил, что ФОК в Можайске, которого особенно ждали самбисты, был открыт 17 августа.

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