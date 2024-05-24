Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ

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Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов заявил, что футболист Игорь Акинфеев является большим профессионалом, который своим присутствием повышает статус РПЛ.
Так он прокомментировал продление контракта ЦСКА со спортсменом.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.
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«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.
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