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Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ

24 мая 2024, 18:34
Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов заявил, что футболист Игорь Акинфеев является большим профессионалом, который своим присутствием повышает статус РПЛ.
Так он прокомментировал продление контракта ЦСКА со спортсменом.

«Продление контракта с Акинфеевым — отличная новость. И не только для болельщиков ЦСКА. Думаю, большинство любителей футбола в России будут рады увидеть игру Акинфеева еще пару лет. Игорь — большой мастер своего дела. Присутствие таких личностей на футбольном поле повышает статус РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Тарханов.



Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что лидером команды и вместе с тем лучшим защитником сезона может стать Срджан Бабич.

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#футболист
Станция для занятия сапбордингом откроется в Подмосковье
24 мая 2024, 11:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье начнет работать новая станция для занятия сапбордингом. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Новая станция для занятия сапбордингом или сапсерфингом начнет работу в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 25 мая на реке Пахра.

«Для нас это пилотный проект. В этом году при подготовке проекта «Лето в Горках» выяснилось, что этот участок реки Пахра пригоден для спасерфинга, к нему ведет удобный комфортный спуск. Именно в этом месте к реке спускался Владимир Ильич Ленин во время проживания в Горках, чтобы совершать свои долгие заплывы. Сапбординг — один из видов водного спорта, и станция сапрсерфинга отлично поддержит водную традицию в Горках»,– отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Заняться сапбордингом может практически любой желающий. На станции работают инструкторы, которые помогут с 0 научиться.

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#горки ленинские
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Более 80 спортсменов соберут в Раменском соревнования по айкидо летней Спартакиады учащихся
23 мая 2024, 23:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Раменском городском округе с 24 по 26 мая будут проходить соревнования по айкидо в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Состязания среди девушек и юношей в дисциплинах кихон-вадза в парном разряде и дзюи-вадза в парном и групповом разрядах состоятся во дворце спорта «Борисоглебский». В них примет участие 81 юный спортсмен из 17 регионов России в возрасте 13-15 лет. Дисциплина айкидо включена в программу летних Спартакиад уже в пятый раз в своей истории», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соревнования будут проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
#соревнования
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Звёзды мирового спорта стартуют в забеге TOPSKI Family Run в Одинцове
23 мая 2024, 22:09

Фото: Istockphoto / sportpoint

Чемпионы мира, Европы и Олимпиад примут участие в третьем этапе серии стартов для детей и взрослых TOPSKI Family Run на призы призёра Игр Александра Панжинского. Забег пройдёт 26 мая в Одинцовском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участниками звёздного забега станут прославленные спортсмены Юрий Борзаковский, Евгений Коротышкин, Юрий Постригай, Дмитрий Труненков, Александр Энберт, Яна Костенко, Артём Овечкин, Лада Задонская, Матвей Гуськов и другие. Наряду с именитыми спортсменами в забегах могут принять участие все желающие. Они могут выбрать подходящую дистанцию в зависимости от возрастной группы – от 600 м. до 10 тыс. м.», – говорится в сообщении.
Регистрация участников открыта по ссылке.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Все участники забега получат на финише уникальную авторскую медаль. А тройки лидеров на каждой дистанции во всех возрастных группах удостоятся призов. Предусмотрены отдельные зачёты: семейный, юридический, клубный TOPSKI и новой формат – корпоративный.

В текущем сезоне соревнования TOPSKI Family впервые проводятся в формате лиги и включают три этапа: первый и второй – лыжные, третий – беговой.

Соревнования будут проходить 26 мая в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Начало – в 8:30.

Забег организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
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#одинцовский городской округ
#спорт
#минспорт мо
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Каррера раскрыл, кто может стать чемпионом РПЛ
Каррера допустил победу «Зенита» или «Динамо»
23 мая 2024, 18:10

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что чемпионом в РПЛ может стать либо «Зенит», либо «Динамо».
«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Динамо», на втором месте «Зенит», на третьем – «Краснодар».

До этого главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о том, что наиболее высокие шансы стать чемпионом в РПЛ на данный момент у «Динамо». По его мнению, шансы на чемпионство есть и у «Краснодара», однако каковы они специалист не уточнил.

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#спорт
#мнение
#рпл
#победители
#футбол
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Бышовец заявил об отсутствии оснований замены Семака в «Зените»
23 мая 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший тренер сборных СНГ и России Анатолий Бышовец заявил о том, что расторгать контракт с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и заменять его на этой должности оснований никаких нет.
«Что касается Семака, то он все эти годы давал результат. Это основной критерий. «Зенит» выигрывает, в команде рабочая атмосфера, у Семака выстроены отношения с руководством клуба. У «Зенита» сильнейший состав. Но легионерами из разных стран нужно уметь управлять, что требует от тренера человеческих и профессиональных качеств. Тут Семака не в чем упрекнуть», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.

При этом он отметил, что при участии «Зенита» в Лиге чемпионов и в Лиге Европы показатели могли быть другими, но на данный момент команда показывает хорошие результаты, а потому менять тренера причин нет.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко дал высокую оценку профессионализму назначенного на должность главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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#чеховские футбол
#тренер
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В Одинцове прошло первенство Московской области по спортивному метанию ножа
23 мая 2024, 17:28

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 50 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по спортивному метанию ножа. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из семи городских округов. Чемпионат и первенство были проведены в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

«По итогам турниров в общем медальном зачете среди городских округов Подмосковья первое место заняли представители Подольска, на второй строчке спортсмены из Пушкинского и бронзовыми призерами стали Люберцы», — подчеркнули в министерстве.

Чемпионат и первенство Московской области по спортивному метанию ножа прошли 15 и 16 мая в Одинцовском городском округе в парк-отеле «Покровское».

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#люберцы
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#норма
#первенство
#спортсмены
#чемпионат
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Суперфинал чемпионата АСБ проводится в Московской области
23 мая 2024, 16:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартовал Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола проводится с 23 по 25 мая в Химках

«За главный трофей лиги Белова вступили в борьбу четыре женские и четыре мужские команды. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга . В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — подчеркнули в министерстве.

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проходит в Московской области. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК.

Торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдет 25 мая.

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#церемония
#баскетбол
#подмосковье
#спортсмены
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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен президентом ФК «Ахмат»
23 мая 2024, 15:32

Фото: сайт Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр спорта региона Ахмат Кадыров назначен на пост президента футбольного клуба «Ахмат». Об этом в своих соцсетях написал Магомед Даудов, который до сегодняшнего дня занимал эту должность.
Он подчеркнул, что в четверг прошло заседания совета директоров футбольного клуба, в ходе которого он сложил свои полномочия президента. Отметим, что Даудов занимал эту должность около 13 лет.

Экс-глава клуба лично предложил кандидатуру Кадырова, которая была утверждена советом директоров.

Отметим, что Кадыров был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Чеченской Республики 21 мая.

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#спорт
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#футбол
#пост
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Подмосковные фехтовальщики взяли две золотые и три серебряные медали первенства России
23 мая 2024, 15:26

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по фехтованию пять медалей – две золотые и три серебряные. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки до 24 лет.
«В финал командных соревнований рапиристов пробились два подмосковных коллектива юниорок. В решающем противостоянии сильнее оказалась первая сборная Московской области в составе Арины Вольской, Анны Геращенко, Ксении Глебовой и Ирины Зориной. На счету второй команды – серебро», – говорится в сообщении.
Золото заработала и сборная шпажистов Подмосковья. В финале Михаил Казмин, Максим Потапов, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе одолели команду Москвы.

В командных соревнованиях среди юниорок по фехтованию на шпагах команда Московской области заняла второе место, уступив в финале столичным спортсменкам. А Анастасия Балягина удостоилась серебряной награды в личном зачёте. В заключительной дуэли подмосковная шпажистка проиграла сопернице из Башкирии Арине Захаровой.

Спортсмены сборной Московской области представляли Краснознаменск, Химки, Люберцы, Долгопрудный, Воскресенск и Одинцово.

Первенство России проходило в Туле. Турнир проводили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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