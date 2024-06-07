Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва из-за запрета на выезд из России

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Переход вратаря футбольного «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва. Причина заключается в его задолженности по алиментам бывшей жене в размере 60 миллионов рублей, из-за которой ограничено его право на выезд за пределы РФ.
По информации телеграм-канала Baza, такое решение было принято судебными приставами накануне, 6 июня. В настоящее время Сафонов находится в Минске, где в составе российской сборной готовится к товарищескому матчу с белорусами. Если он вернётся в Россию, то не сможет покинуть страну до снятия запрета. Таким образом, его переход в парижский клуб, где он уже прошёл медосмотр, оказывается под угрозой срыва.
Матвей Сафонов проиграл суд бывшей супруге. Теперь он обязан выплачивать ей четверть дохода в качестве алиментов. Изначально речь шла о 14 миллионах рублей, но после произведённого перерасчёта сумма увеличилась до 60 миллионов рублей.
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