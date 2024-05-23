Суперфинал чемпионата АСБ проводится в Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье стартовал Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола проводится с 23 по 25 мая в Химках
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проходит в Московской области. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК.
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдет 25 мая.
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«За главный трофей лиги Белова вступили в борьбу четыре женские и четыре мужские команды. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга . В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Владимира, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — подчеркнули в министерстве.
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проходит в Московской области. Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК.
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей пройдет 25 мая.
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Мира Полтева