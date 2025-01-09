Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Ежегодный всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд «Оранжевый мяч» проводился в подмосковных Химках, по итогам матчей победительницей турнира стала местная команда, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Под руководством главного тренера Владимира Трунова спортсмены команды «Химки-1», представляющие школу олимпийского резерва №1, выиграли пять матчей. В финале химкинские спортсмены одержали победу над соперником со счётом 58:20, заработали десять очков и заняли первое место. Лучшим игроком турнира стал Матвей Горшков», — говорится в сообщении.Турнир «Оранжевый мяч» проводился на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Участие в соревнованиях приняли команды из Москвы, Химок. Мытищ, Лобни и Черноголовки.
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