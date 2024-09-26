Свыше 500 детей соберёт в Котельниках фестиваль конного спорта «Золотая осень»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 500 детей примут участие в традиционном открытом фестивале конного спорта для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень». Он пройдёт 28 сентября в городском округе Котельники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль соберёт юных спортсменов из Москвы, Московской, Калининградской областей, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Уфы, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других городов. В числе участников будут представители Курской области, а также гости из Белоруссии и Казахстана. Для них организуют отдельные тренировки и экскурсионную программу.
В программе фестиваля – выступления участников, показательные выступления ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, торжественная церемония награждения победителей и призёров.
Фестиваль пройдёт на базе спортшколы олимпийского резерва «Белка», в конноспортивном клубе «Белая дача» в Котельниках.
Торжественная часть начнётся в 11:00.
XIX ежегодный фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Турнир объединит как детей, которые недавно занимаются верховой ездой и работают по реабилитационной программе, так и тех, кто серьёзно занимается конным спортом. Это чемпионы России, мастера спорта, спортсмены сборной страны», – уточнили в министерстве.
В программе фестиваля – выступления участников, показательные выступления ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, торжественная церемония награждения победителей и призёров.
Фестиваль пройдёт на базе спортшколы олимпийского резерва «Белка», в конноспортивном клубе «Белая дача» в Котельниках.
Торжественная часть начнётся в 11:00.
XIX ежегодный фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
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Лора Луганская