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Свыше 500 детей соберёт в Котельниках фестиваль конного спорта «Золотая осень»

26 сентября 2024, 22:17
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 500 детей примут участие в традиционном открытом фестивале конного спорта для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень». Он пройдёт 28 сентября в городском округе Котельники, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фестиваль соберёт юных спортсменов из Москвы, Московской, Калининградской областей, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Уфы, Челябинска, Рязани, Тольятти, Саратова, Выксы, Казани, Барнаула, Кирова, Мурома и других городов. В числе участников будут представители Курской области, а также гости из Белоруссии и Казахстана. Для них организуют отдельные тренировки и экскурсионную программу.
«Турнир объединит как детей, которые недавно занимаются верховой ездой и работают по реабилитационной программе, так и тех, кто серьёзно занимается конным спортом. Это чемпионы России, мастера спорта, спортсмены сборной страны», – уточнили в министерстве.


В программе фестиваля – выступления участников, показательные выступления ведущих спортсменов, мастер-классы и творческие мастерские, мини-зоопарк, торжественная церемония награждения победителей и призёров.

Фестиваль пройдёт на базе спортшколы олимпийского резерва «Белка», в конноспортивном клубе «Белая дача» в Котельниках.

Торжественная часть начнётся в 11:00.

XIX ежегодный фестиваль по конному спорту для спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
#нацпроекты
Подмосковная спортсменка выиграла открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам
26 сентября 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Виктория Лукашева из Московской области завоевала золото на открытом чемпионате Белоруссии по лыжероллерам и кроссу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В первый день соревнований в спринте классическим стилем Лукашева финишировала первой на дистанции 1,5 км, опередив белорусскую спортсменку Анну Королёву и ещё одну россиянку Диану Соболеву», – говорится в сообщении.
Открытый чемпионат Белоруссии по лыжероллерам и кроссу проходит с 26 по 29 сентября в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» во 20 км от Минска. В соревнованиях участвует 71 спортсмен – 42 мужчины и 29 женщин.

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Мостовой: Головин правильно сделает, если переподпишет контракт с «Монако»
26 сентября 2024, 20:14

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-полузащитник сборной СССР и «Сельты» Александр Мостовой оценил продление контракта 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина с клубом.
«Это отличный вариант и подтверждение моих слов, сказанных шесть лет назад. Когда кто-то только сказал, что Головина хотят купить, я сказал, мол, конечно, должен уезжать. Многие кричали: "Зачем ехать в "Монако"? Это не его уровень". А я удивлялся, как люди могут это говорить? Вы что, с ума посходили? "Монако" — одна из лучших команд Франции и в Европе всё время», — сказал Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Головин примет правильное решение, если подпишет этот контракт.

Напомним, Головин играет за «Монако» с июля 2018 года. В этом сезоне он стал капитаном команды. Он забил 31 гол и провел 39 результативных передач. Контракт действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что футболист продлил его до июня 2029 года.

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Губерниев: матч «Локомотива» и «Спартака» станет игрой равных соперников
26 сентября 2024, 20:05

Фото: iStock/FotografieLink

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» станет игрой на равных.
«Команды борются за высокие места, для обоих клубов это будет прекрасная проверка сил. Но я верю в «Локомотив», хотя не стал бы выделять тут фаворитов, потому что будет матч равных соперников. В родных стенах команда Галактионова должна попробовать обыграть «Спартак»», - сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, «Локомотив» может стать чемпионом.

Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после девяти туров, набрав 21 очко. «Спартак» же занимает пятое место с 16 баллами.

Матч между командами состоится 28 сентября.

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Депутат Валуев высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
26 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/Andreyuu

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Миралем Пьянич, перейдя в ЦСКА, приехал в Россию зарабатывать деньги.
«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там — ничего личного, просто бизнес. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов», — заявил Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, ранее Пьянич отказался участвовать в товарищеском матче со сборной России из-за СВО. Однако после официального объявления о переходе в ЦСКА футболист принес извинения за свои слова.

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отметила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.

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В ГД оценили переход Пьянича в ЦСКА
Журова: Если Пьянич будет полезен ЦСКА, то все забудут его отказ играть с РФ
26 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказалась о переходе бывшего футболиста «Барселоны» Миралема Пьянича в ЦСКА.
«Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Иначе, как он будет в нашей стране находиться? Не получится отмалчиваться. Вот уже семью перевозит в Москву. Посмотрим, как он еще будет играть», — прокомментировала Журова в беседе с «РБ Спорт».

Она пояснила, что болельщики в первую очередь обращают внимание на то, как играет спортсмен, а не на то, что он говорит. Таким образом, депутат подчеркнула, что, если Пьянич окажется полезен ЦСКА, то все забудут о его отказе играть с Россией.

Напомним, московский клуб объявил о трансфере 34-летнего боснийца 26 сентября. Пьянич подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25. Полузащитник будет играть под 15-м номером.

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Самаранч-младший заявил о грубом нарушении Россией Олимпийской хартии
26 сентября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/stefko

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Он числится среди кандидатов на пост нового главы организации.
Слова сына многолетнего президента МОК приводит Inside the Games со ссылкой на AFP. Чиновник заявил, что ему хотелось бы как можно быстрее приступить к рассмотрению вопроса о реинтеграции Олимпийского комитета России. Однако страна не уважала олимпийское перемирие в 2022 году, за что и была исключена из МОК. В настоящее время Россия продолжает грубо нарушать Олимпийскую хартию, заявил Самаранч-младший.

По его словам, когда причины для отстранения исчезнут, придётся «серьёзно поработать» над тем, чтобы вернуть Россию в мировой спорт. Пока, по мнению вице-президента МОК, речь об этом вести рано.

В августе 70-летний немец Томас Бах объявил, что не будет продлевать своё пребывание на посту президента МОК сверх положенного срока. Выборы нового главы организации пройдут на сессии МОК в Греции в марте 2025 года.

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Юные гольфисты из 15 команд выйдут на поле на турнире в Дмитрове
26 сентября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Дмитрове состоится V турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов». Он пройдёт 27 сентября на базе гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» с участием 15 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир впервые будет проведёт на международном уровне. На поле в Московской области, помимо подмосковных спортсменов, выйдут юниоры из Белоруссии. Сыграют и юные гольфисты из Татарстана. В соревнованиях примут участие 36 представителей 15 школьных команд. Главным призом для победителя турнира, который подготовила Федерация гольфа Московской области, станет полноценный гольф-центр с набором клюшек для тренировок на пришкольной территории», – говорится в сообщении.
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как рассказали в министерстве, с начала прошлого года в 19 школах Подмосковья создали 23 секции для занятий гольфом. В рамках программы по развитию этого вида спорта в образовательных учреждениях Московской области запланировано открытие 100 секций за 5 лет.

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#минспорт мо
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Стадион «Торпедо» в Люберцах откроют после реконструкции в 2025 году
26 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба Минсройкомплекса МО

Реконструкция стадиона «Торпедо» проводится в Люберцах, проект включает в себя строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Завершить работы и сдать обновленный объект в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, а также обустройство фасада и полов трибун, монтируется вентиляция и осветительные мачты», — говорится в сообщении.
В рамках реконструкции на стадионе обновят футбольное поле и трибуны, построят ФОК с несколькими спортзалами, детским центром и кафе, а также установят две площадки под открытым небом для сдачи ГТО, площадки для игровых видов спорта, воркаута, беговые дорожки и пр.

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4 ноября в Московской области состоится мероприятие «Народный трейл»
26 сентября 2024, 10:32

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области 4 ноября на территории Истринской сыроварни пройдёт мероприятие «Народный трейл», приуроченное ко Дню народного единства, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Забег направлен на популяризацию спортивного туризма, здорового образа жизни и повышение экологической ответственности населения. Участники могут выбрать одну из нескольких дистанций: 5, 10 и 20 километров.

Кроме того, предусмотрены детские дистанции длиной 1 километр и 500 метров. Победители получат призы.

Дистанция на 5 километров называется «Фермерский пятак» и включает преодоление горных препятствий и переход через ров. На дистанции 10 километров «Дружная десятка» участники попробуют правильные сыры с глинтвейном. Дистанция 20 километров «Урожайная двадцатка» пройдёт вдоль реки Малая Истра, где также будет организована дегустация правильных сыров.

Регистрация для участия доступна на сайте.

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