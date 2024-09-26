Юные гольфисты из 15 команд выйдут на поле на турнире в Дмитрове

В Дмитрове состоится V турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов». Он пройдёт 27 сентября на базе гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» с участием 15 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.