Юные гольфисты из 15 команд выйдут на поле на турнире в Дмитрове

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Дмитрове состоится V турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов». Он пройдёт 27 сентября на базе гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» с участием 15 команд, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир впервые будет проведёт на международном уровне. На поле в Московской области, помимо подмосковных спортсменов, выйдут юниоры из Белоруссии. Сыграют и юные гольфисты из Татарстана. В соревнованиях примут участие 36 представителей 15 школьных команд. Главным призом для победителя турнира, который подготовила Федерация гольфа Московской области, станет полноценный гольф-центр с набором клюшек для тренировок на пришкольной территории», – говорится в сообщении.Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Как рассказали в министерстве, с начала прошлого года в 19 школах Подмосковья создали 23 секции для занятий гольфом. В рамках программы по развитию этого вида спорта в образовательных учреждениях Московской области запланировано открытие 100 секций за 5 лет.
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Лора Луганская