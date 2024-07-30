«Тараканы в голове, сжирающие мозг»: в РФ оценили объятия украинки Харлан с Баштой

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Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов считает, что у украинской фехтовальщицы Ольги Харлан тараканы в голове. Так он оценил её объятия после поединка с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», — заявил Мамедов.
Напомним, 29 июля украинская саблистка Ольга Харлан после выигранного поединка обняла российскую спортсменку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, на летних Олимпийских играх в Париже.
Ранее Харлан после матча ЧМ-2023 отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Позже она рассказала, что после инцидента думала о завершении карьеры. Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение.
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