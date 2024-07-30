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«Тараканы в голове, сжирающие мозг»: в РФ оценили объятия украинки Харлан с Баштой

Мамедов: у украинки Харлан тараканы в голове
30 июля 2024, 07:59
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов считает, что у украинской фехтовальщицы Ольги Харлан тараканы в голове. Так он оценил её объятия после поединка с уроженкой России Анной Баштой на Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Мне кажется, что связано только с тараканами, которые мозг ее сжирают, больше ни с чем. У них мнение меняется каждый день, они сами не знают, чего хотят», — заявил Мамедов.

Напомним, 29 июля украинская саблистка Ольга Харлан после выигранного поединка обняла российскую спортсменку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, на летних Олимпийских играх в Париже.



Ранее Харлан после матча ЧМ-2023 отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Позже она рассказала, что после инцидента думала о завершении карьеры. Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение.

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#мнение
#нарушение
#азербайджан
«Им с этим жить»: Валуев прокомментировал провал россиян на ОИ-2024 в Париже
Валуев заявил, что фавориты российского спорта не поехали на ОИ-2024 в Париже
29 июля 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Alla Tsyganova

Провал россиян на Олимпиаде в Париже прокомментировал депутат ГД и бывший чемпион мира по версии Всемирной ассоциации бокса (WBA) Николай Валуев в беседе с РИА Новости. По его словам, никто из лидеров сборной России на мероприятие не поехал. Парламентарий также призвал спортсменов не обижаться на реакцию соотечественников из-за их решения выступать во Франции в нейтральном статусе.
«Я перед Олимпиадой говорил: если вы собираетесь поехать в Париж, то будьте готовы там выигрывать. А ехать просто ради участия — оставим это на совести спортсменов, которые поехали в Париж. Им теперь с этим жить», — сказал Валуев.

ОИ-2024 будет проходить во Франции до 11 августа. Ранее стало известно, что Игры покинули теннисистки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, а также пловец Евгений Сомов. Велогонщица Тамара Дронова стала обладательницей только 21-го места.

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В Госдуме ответили Губерниеву на слова о неспортивной России
Журова оценила фразу Губерниева о россиянах словами «неспортивными не назову»
29 июля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В России есть необходимость развития внутренних спортивных соревнований. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова, отвечая на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что РФ не является спортивной страной. Она отметила, что оценки журналиста, как всегда, могут быть жестокими.
«Наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию», — прокомментировала олимпийская чемпионка.

Первый зампред комитета ГД по международным делам подчеркнула, что в Штатах внутренние соревнования выше по статусу, чем мировое первенство. По крайней мере, по словам Журовой, с болельщиками там работают именно так.

«Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», — резюмировала парламентарий.

Ранее Дмитрий Губерниев опубликовал пост, где охарактеризовал РФ неспортивной страной.

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#спорт
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Триатлонистка Шорец высказалась о влиянии качества воды в Сене на олимпийцев
Триатлонистка Шорец: Качество воды в Сене не повлияет на спортсменов
29 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/agaliza

Российская триатлонистка, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Шорец заявила, что участникам Олимпийских игр в Париже не будет мешать грязная вода в реке Сене.
«Решение перенести просмотр плавательной трассы и тренировку в бассейн верное. Вода грязная и рисковать перед днём старта спортсменам не оправданно. Другое дело — сама гонка. Спортсменам, которые готовятся много лет к Олимпиаде, чаще всего всё равно, где плыть, лишь бы это не повлияло на остальную часть дистанции», — высказала мнение в беседе с Газета.ру Шорец.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, говоря о церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024, призналась, что не хочет даже комментировать произошедшее.

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Украинка Харлан обняла уроженку РФ Башту после поединка на Олимпиаде
29 июля 2024, 18:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинская саблистка Ольга Харлан после выигранного поединка обняла российскую спортсменку Анну Башту, выступающую за Азербайджан, на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, встреча 1/8 финала прошла в понедельник, 29 июля, и завершилась победой украинки со счетом 15:6. При этом после поединка украинская спортсменка обнялась с оппоненткой, которая является уроженкой России, но выступает за Азербайджан.

Напомним, Ольга Харлан после матча ЧМ-2023 отказывалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой. Позже она рассказала, что после инцидента думала о завершении карьеры. Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже.

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#нарушение
#азербайджан
#встреча
#спорт
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Глава ЭПЦ назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже достойной презрения
29 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Daniel Bartus

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже достойна абсолютного презрения. Об этом заявил Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
Слова церковного иерарха приводит греческая архиепископия. Стоит отметить, что в своей оценке он был далеко не одинок. Сомнительные находки сценаристов и организаторов церемонии вызвали возмущённую реакцию даже на Западе.

Многие пользователи социальных сетей были возмущены пародией на знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что это проявление вопиющего неуважения ко всем христианам.

Кроме столь провокационного выбора элементов программы церемонии, организаторы допускали и чисто технические ляпы. Например, представляя делегацию Южной Кореи диктор назвал её группой спортсменов из КНДР. А олимпийский флаг был водружён на флагшток вверх ногами.

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Подмосковная гребчиха Новыш взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России
Подмосковная гребчиха взяла шесть медалей Кубка сильнейших и первенства России
29 июля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Марина Новыш из Подмосковья завоевала две золотые, серебряную и бронзовую награды первенства России по гребному спорту, а также два золота на всероссийском Кубке сильнейших. Соревнования прошли в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На первенстве страны Новыш из Бронниц показала лучший результат в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Также она стала второй в командной гонке на байдарках-одиночках в тройке с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой. Те же спортсменки выиграли бронзу в командной гонке в каноэ-одиночках. Крометого, 21-летняя Новыш заняла два первых места на Всероссийском турнире «Кубок сильнейших» в «слаломе С-1ж» и «слаломе С-1м» среди взрослых спортсменов», – говорится в сообщении.
Бронзу Кубка сильнейших взял ещё один подмосковный спортсмен – Игорь Михайлов. Он выступал в дисциплине «слалом С-1м».

Первенство России и всероссийский турнир «Кубок сильнейших» по гребному спорту были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Команда «ВВА-Подмосковье» победила на чемпионате России по пляжному регби
29 июля 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «ВВА-Подмосковье» выиграли чемпионат России по пляжному регби, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финале регбистки «ВВА-Подмосковье» одержали победу над прошлогодним чемпионом — командой «Кубань» из Краснодара со счётом 5:4. Ещё одну команду, претендующую на призовое место — «Витязь» из Перми — представительницы подмосковного клуба победили со счётом 6:3. В результате команда «ВВА-Подмосковье» завоевала золото чемпионата, «Витязь» — серебро, а «Кубань» заняла третье место», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужская команда «ВВА-Подмосковье» заняли на чемпионате четвёртое место.

В министерстве также напомнили, что в прошлом году женская команда «ВВА-Подмосковье» стала на чемпионате России второй, уступив краснодарским спортсменкам.

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Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов

Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»

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Чичерин назвал двух самых талантливых футболистов
Чичерин считает самыми талантливыми Жиркова и Кокорина
29 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин высказал мнение о том, что самыми талантливыми российскими футболистами, с которыми ему довелось поработать, являются Юрий Жирков и Александр Кокорин.
«Из российских футболистов два самых талантливых игрока, с которыми я играл, это Жирков и Кокорин. На поле они умели всё. Из легионеров много было крутых. Когда приехал Кураньи, это был запредельный уровень первые два-три сезона. Андрей Воронин — нереальный уровень мастерства», – отметил в беседе с Metaratings.ru Чичерин.

Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.

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Ларин заявил о феноменальном атакующем потенциале «Локомотива»
29 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/thomas-bethge

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказал мнение о том, что у «Локомотива» есть феноменальный атакующий потенциал.
Он также заявил, что футболист «Локомотива» Сергей Пиняев хорошо отыграл сезон не смотря ни на какие излишние ожидания. По его мнению, спортсмен является хорошим игроком.

«Я не считаю, что у «Локомотива» есть проблемы с атакующими игроками. Есть Воробьёв, Сулейманов, Сарвели, Салтыков, не только один Пиняев. Последний матч с «Динамо» показал, что у «Локомотива» феноменальный атакующий потенциал. Они не забили верные моменты, играя против «Динамо» лучше, чем с «Акроном», — добавил в беседе с Metaratings.ru Пиняев.

Ранее бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявлял, что с нынешним составом «Локомотив» не может претендовать на вхождение в топ-5 команд РПЛ.

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#спортсмен
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